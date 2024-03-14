徐浩宇代表：坚持创新主导 赋能大健康产业高质量发展

编者按：2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。2024年全国两会期间，为及时传递企业负责人对市场变化的敏锐洞察和对两会精神的深刻领悟，人民网《对话企业家》栏目特别策划推出“看准了 抓紧干”系列访谈，充分展现代表委员履职尽责的务实行动，为筑梦现代化、共绘新图景汇聚智慧力量。

“企业作为创新主体，需要积极推动科技和产业创新，尤其要在关键核心技术上铆足劲儿，这是新质生产力的源头活水。”近日，全国人大代表，扬子江药业集团党委书记、董事长、总经理徐浩宇在做客人民网《对话企业家》两会特别节目时介绍。

“新质生产力”是今年两会的热词，也是徐浩宇关注的重点。

发展“新质生产力”，“新”从何来？在徐浩宇看来，首要的就是坚持创新主导。一方面，推动传统产业转型升级，要注重持续巩固和提升原有优势，还要有选择性地引入创新要素，推动传统产业“拥抱”新质生产力，促进高质量发展。另一方面，培育新兴产业也要充分依托传统产业的坚实基础，实现生产要素的创新性配置，加强科技创新和产业创新深度融合。

围绕科技创新，进一步打通创新链、产业链、人才链等方面的堵点势在必行。徐浩宇提出，不能让三链各自为战，要推动“三链融合”，实现“三位一体”建设，才能释放出新质生产力。

“大健康产业是医药健康产业和现代科技、生活趋势密切结合的新业态。我们需要以人民健康需求为导向，引导和吸引各方将创新资源汇聚起来，利用AI、大数据、5G等先进技术赋能大健康产业，提升健康管理服务水平，拓宽服务边界，让更多的人能够享受到便捷、高效、安全的健康服务。”徐浩宇说。

在构建新发展格局，加快中医药“走出去”方面，徐浩宇建议：要积极参与中药国际标准制定，掌握主导权，提升中国药在国际上的认可度；还要着重加强科研创新与成果转化，充分地运用现代科技手段去挖掘中医药精髓，提升原始创新能力，并加速科研成果转化落地。此外，还要积极开展国际合作与交流，加强人才培养与文化传播，讲好中医药的传承与发展故事。

作为生物医药产业集群里的一员，扬子江药业正发挥“链主”企业的带动作用。“我们会充分利用地缘优势，整合全产业链优势资源，协同突破关键技术，研发出更多具有自主知识产权的创新药。”徐浩宇说，公司要加强高水平人才队伍建设，聚集更多的人才，还要加快智改数转，加快创建“无废工厂”，实现数字化发展和绿色发展。

“实体经济的发展，一定要靠实实在在的行动。一旦瞅准方向，就要抓住机会，立刻行动起来，一方面巩固稳的基础，另一方面激发进的动力。面对风云变幻的市场形势，用实实在在的付出和努力来应对挑战。”徐浩宇表示，将一步一个脚印，向着质量更好、效益更高、竞争力更强的目标，干出成绩，作出表率。

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