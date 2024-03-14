人民网北京3月14日电 （记者栗翘楚）近年来，我国汽车出口一直保持高速增长，海关数据显示，2023年我国汽车出口522.1万辆，同比增加57.4%。同时，包括电动载人汽车在内的“新三样”出口首次突破万亿元大关，为中国出口增添强劲动能。

“中国不仅是全球最大的商用车市场，同时也是重要的商用车出口国。”近日，《中国汽车报》社总编辑桂俊松在2024商用车全球化发展论坛上表示，经过多年发展，中国商用车早已摆脱劣质低价标签，依托健全的产业体系和规模优势、成本优势，中国商用车品质得到大幅提升，同时在新能源汽车、智能网联等领域取得了相当的先发优势，这些为中国商用车品牌下一步更好参与全球竞争提供足够底气。

当前，我国商用车行业呈现出口量和出海生态建设“两开花”的良好局面。数据显示，2021至2023年，我国商用车出口量分别为40.2万辆、58.2万辆和77万辆，同比增长分别为70.7%、44.9%和32.2%。在发展模式上，不少商用车企业出口已不再停留于散装件和整车出口等模式，而是通过海外投资建厂，实现本土化生产和销售，逐渐从“输出产品”升级为“输出工业能力”，“出海”的深度和广度都在进一步扩大。

在全球汽车市场缓慢恢复的背景下，汽车产业迎来产业变革和产业生态重塑的关键节点。中国汽车工程学会专务秘书长闫建来认为，三大变革为中国汽车产业指明发展方向。第一，绿色低碳发展已成为全球应对气候变化的战略共识；第二，智能革命赋能智能网联汽车变革；第三，数字化、网络化、智能化技术与研发、生产、服务、管理各环节深度融合，有效缩短产品研发周期、提高效率，从而形成满足大规模个性化定制的全新生产方式和产业生态。

在智能网联、新能源化等发展趋势助力下，我国商用车行业迎来快速发展。不容忽视的是，在全球化发展道路上，我国商用车产业仍面临诸多挑战，加强中国商用车产业核心竞争力，探索商用车全球化创新合作新模式迫在眉睫。

中国汽车战略与政策研究中心副总工程师蔡国钦表示，中国汽车对外出口面临的最大挑战是外围需求形式不明朗。全球原材料价格高位波动、汽车芯片供给持续短缺、能源供应紧张等因素不断反复，对全球汽车市场带来较大影响；其次，贸易保护主义升温及新型贸易壁垒的出现，使出口市场面临新的挑战。

面对种种困难和挑战，我国正在积极探索“走出去”的有效路径。其中，“一带一路”倡议为商用车行业拓展国际市场创造重要机遇，构建起互利共赢的产业链和供应链合作体系。

中国汽研整车测评研究部主任徐磊认为，车企除了加强自身定位，还要以技术为抓手，加快中国商用车进入全球化进程。近年来，中国自动驾驶技术得到长足发展，随着系统集成能力增强、传感器性能提升以及产品规模化生产的实现，商用车高级驾驶辅助系统（ADAS）成本有望逐渐下探。

此外，在国际形势日益复杂的背景下，由于供应链中断、原材料短缺等问题，国外企业面临诸多挑战。而中国商用车行业在供应链稳定性和产品性价比上的优势逐渐显现，推动中国商用车出口量的逐年增长。

中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红表示，“2023年，从数量看，亚洲、欧洲和拉丁美洲为我国商用车出口海外主要目的市场，欧洲居出口额首位。近段时间，中国外部经济有企稳迹象，这为中国推行经济提振措施带来良好的机会窗口。”

(责编：乔业琼、高雷)

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