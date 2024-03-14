王绍绍

今年的《政府工作报告》提出，充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

“发展新质生产力要以创新赋能传统产业转型升级，从而打造有国际影响力的中国品牌。”多位专家在接受人民网采访时表示，要完善产业生态，让前沿产业成为驱动经济增长的新引擎，推动产业数字化建设，深化数实融合，提高经济社会的智能化水平。

据国家统计局数据显示，2023年制造业技术改造投资比上年增长3.8%，高技术制造业、装备制造业占规模以上工业增加值比重分别升至15.7%、33.6%。数字技术和实体经济融合发展扎实推进，电子商务交易额比上年增长9.4%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长11.9%。

当前，我国传统产业转型升级进入关键期。清华大学经济管理学院副院长、创新创业与战略系教授李纪珍认为，推进传统产业转型，要尊重产业创新发展规律，构建产业创新生态，加大场景资源开放力度，加快数字化转型。

积极推进数字化、智能化转型升级是各个行业持续进行的实践探索。在加多宝现代化智能工厂中，数字化的生产线将一罐罐凉茶生产出来送上千家万户的餐桌。自动灌装、高科技质检、高温杀菌、自动装箱、运输装车……环环相扣的生产流程之后，出货区满载货物的大货车先后启动，将加多宝凉茶运往全国各地。

近年来，传统产业加速转型升级，新兴产业日益蓬勃发展。以饮料行业的加多宝为例，在生产过程中，工厂将产品原料进行工业化、标准化的处理，在创新技术层面不断进行新的探索。

“创新是实现传统产业高端化、智能化、绿色化转型的第一动力。”在李纪珍看来，应通过提供政策支持和资金投入，鼓励技术创新和产业融合，加速形成全产业链转型升级的创新合力，开辟经济增长的新路径，推动我国产业体系向知识密集型和高技术水平方向发展。

对于传统制造业来说，数字化转型是一个长期、系统化的过程，要实现工厂智能化、产业数字化，需要在科技化、智能化方向寻求科技创新。

清华大学经济管理学院管理科学与工程系长聘副教授林志杰认为，数字产业化的发展为产业数字化提供了必要的技术支持和解决方案，推动了传统产业的数字化转型。而产业数字化的推进为数字产业化提供了广阔的市场需求和应用场景，促进了数字技术的不断创新和应用。

从传统机械工厂到现代化智能工厂，从传统制造业转型成为现代化制造业，推动产业链和供应链的优化升级、坚持创新是关键。

“强化企业科技创新主体地位，加速资金、技术、人才等要素向创新型企业聚集。”李纪珍表示，赋能产业间融合创新，需要促进产业链协同发展，提高产业链供应链韧性，为企业数字化转型释放动能。

据了解，加多宝将传统工艺与现代科技所结合，研发升级首创“集中提取、分散灌装”的生产模式，提升生产智能化水平，推进生产线数字化转型，有效提升了产能，同时保障产品品质，积极助力提振消费。

就在刚刚过去的春节假期，加多宝全国生产基地满负荷生产，从侧面反映出当前消费市场蓬勃向上的发展态势，折射出实体经济的韧性和潜力。

创新驱动制造业转型升级，产业数字化发展局势向好。业内专家表示，要促进实体经济和数字技术深度融合，企业方面应加大在数字技术方面的投入，从而推动企业数字化转型。从全面数智化生产线到企业数字化管理，加多宝积极推动企业智能化、数字化转型升级，加快提升新质生产力促进企业高质量发展。

在数字化的基础上，实现绿色环保的可持续发展意义重大。据介绍，加多宝凉茶的易拉罐采用两片式罐身并运用在罐身内涂膜的方法，在节省材料、安全环保的同时还兼顾了美观性。此外，加多宝还建成涵盖品牌营销、生产运营、供应链、大宗采购的全链条信息系统和智能化平台，不断推动自身从制造向“智造”转变。

“数字化转型加快产业结构优化转型和现代化建设，为经济增长和技术创新做出贡献，推动经济社会向更加绿色、智能、互联的方向发展。”业内专家表示，要以科技创新赋能、数字经济驱动现代化产业建设，实现“中国制造”到“中国智造”的跃升。

(责编：乔业琼、高雷)

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