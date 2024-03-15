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中式穿搭备受青睐，国货品牌频频“出圈”

传统文化融进来 服装市场添新彩（大数据观察·国货“潮品”正当时）

本报记者 邱超奕 王 珂
2024年03月15日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：蔡华伟

　　今年的《政府工作报告》提出，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

　　观察消费市场会发现，如今越来越多的国货“潮品”获得了市场的认可。老牌国货产品迭代焕发新活力，收获了一大批年轻粉丝；新兴品牌加强创新质量优良，在激烈的竞争中站稳脚跟。国货“潮品”的乘势而上，不仅为人们带来更丰富的消费选择，还带来更美好的文化体验。

　　今起，本栏目推出“国货‘潮品’正当时”系列报道，关注我国广阔消费市场中蕴藏的新动向。

　　——编  者  

 

　　融合传统与时尚的马面裙正成为许多年轻人的“心头好”；新式汉服不但在景区频频亮相，还逐渐成为日常穿搭；国产冲锋衣在电商平台销量大涨……如今，带有中国元素、传统特色的服装正成为时尚新潮流，还有不少本土品牌服饰频频“出圈”，受到消费者青睐。

　　“国潮”服饰为何走红？如何推动“国潮”消费保持向好势头？记者采访了相关专家和企业。

　　中式设计和面料受到消费者喜爱

　　走进位于浙江义乌的篁园服装市场，款式多样的新中式服装吸引了众多消费者。“店里有1000多款新中式服装，一两个月就卖得差不多了。”在店主钭小清的档口，一款红色斜襟盘扣刺绣的新中式外套最受欢迎，“已补了十几次货，每次至少拿200件，还有东北、广西、云南等地客户来购买。”

　　另一家女装专营店的店主郑晓飞同样忙得不可开交。这两年，传统服饰马面裙在市场上走红。“这段时间，光马面裙就卖了几千件。”眼下，郑晓飞已经联系工厂制作春款马面裙，以更淡雅的粉色、白色为主。

　　篁园服装市场的市场部副经理刘小莹介绍，随着“国潮”服饰越来越受青睐，服装市场已有十几家主打“国潮”的商户，涉及童装、女装等品类，产品销往各地。

　　今年3月发布的《2024抖音电商女性消费趋势数据报告》显示，过去一年，该平台女性消费者购买新中式服饰的订单量同比增长195%，其中马面裙订单量同比增长841%，汉服订单量同比增长336%。

　　东华大学教授、中国服装设计师协会副主席卞向阳认为，“国潮”服饰可分为三类：一是古代服饰的当代再创作，如改良汉服等；二是新中式服装，包括中山装、旗袍等；三是在国际流行服饰基础上，加入中国文化内涵或视觉符号的潮流服饰。

　　“‘国潮’服饰兴起，根本在于文化自信的增强。”卞向阳认为，中华优秀传统文化传承发展，越来越多人感受到传统文化的魅力。服装作为文化的重要载体，展现文化自信的设计、制造和品牌体系正加快成长，并受到广大消费者认同。

　　“马面裙成为‘爆款’，源自消费者对中式设计和面料的喜爱。透过服装这个窗口，我们可以看到95后、00后等群体对中华优秀传统文化的热爱。”织造司汉服品牌创始人林威表示。得物APP数据也显示，2023年国货“潮品”消费中，95后、00后正成为消费主力，占国货“潮品”消费的82.6%，其中00后消费占比近六成。

　　专家表示，如今消费者越来越看重性价比，既要看服装价格，也要看品质、设计、文化内涵等。在这方面，“国潮”服饰兼具中国制造的价格、质量优势和中国文化的传承创新优势，性价比更加突出。

　　此外，各地区各部门和行业组织对相关产业的大力培育支持，有效助推了“国潮”消费。2022年工业和信息化部、商务部等5部门联合印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，明确提出挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，推进“国潮”品牌建设；2024年商务部推出“老字号嘉年华”活动，鼓励促进国货“潮品”扬帆出海；中国纺织工业联合会提出突出文化引领的纺织时尚升级行动，支持国产服装品牌做强做优做大。

　　“国潮”服饰供给实现量质齐升

　　位于福建长汀的安踏数字化智造基地，一体智能化充绒车间里，16条智能吊挂线叠加智能变轨设备有条不紊地运转，将一块块衣料精准输送给不同岗位的工人。生产线末端，一批新款服装正在被打包、转运。

　　“去年亮相法国巴黎时装周，如今已成‘国潮’流行穿搭。”设计师陈鹏介绍，这款服装的设计灵感源自冬奥会中国队的运动员服装，配上中国红等元素，并应用先进制造技术和工艺，穿着体验更佳，成为热销品。

　　在福建泉州，鸿星尔克新推出的一款“花开富贵”球鞋正在热卖。“我们选用刺绣工艺，将山茶花等图案巧妙融合进鞋面，在专业篮球鞋上展现独特的传统审美。”鸿星尔克董事长吴荣照说，当下“国潮”鞋服深受消费者喜爱，将继续加强设计开发等投入，更好满足消费者个性化表达需要。

　　“从供给侧看，各大服饰品牌几乎都在积极参与开发‘国潮’服饰，实现量质齐升。”卞向阳说。有的品牌在理念上深度挖掘传统文化价值，更多品牌则尝试推出联名款、特别纪念款或者节庆款。

　　专家观察到，各大时装周上，有更多中国设计师带着具有中国文化特色的作品登上国际舞台。而在中国国际时装周，以中国文化为主题的品牌发布活动也越来越多。近几年中国服装设计“金顶奖”的获奖设计师中，有不少以古典美学、非遗艺术等为特色的设计脱颖而出。

　　“新中式纹样、香云纱、水墨书法、玉石、汉字符号等正成为年轻人喜爱的设计元素，体现了新的审美风尚和文化态度。”中国美术学院创业学院院长韩亮说。

　　在制造环节，向高端化、智能化、绿色化方向转型。新产品的背后，是智能制造的有力支撑。在鸿星尔克长泰智能工厂，智慧物流系统订单拣选准确率高达99.99%，工作效率大幅提升。

　　在营销环节，网络化转型、品牌化升级等举措，进一步提升了“国潮”服饰的名气。据统计，近两年在拼多多销售的“国潮”服饰年增长率超过230%。越来越多的企业重视用文化来讲好品牌故事，例如敦煌博物馆联名款系列羽绒服、国家宝藏系列卫衣、山海经系列羽绒夹克等，成为电商平台直播间的热卖品。

　　以传承与创新挖掘服装市场潜力

　　为抓住“国潮”消费机遇，内蒙古鄂尔多斯羊绒集团推陈出新，开发了不少新系列、新产品。“我们去年卖出20万件可机洗羊绒产品，今年又新推出防泼水羊绒面料羽绒服，销量很好。”鄂尔多斯资源股份有限公司绒纺事业部副总经理高丽忠说，为迎合绿色、健康消费理念，公司还开发出包含再生羊绒、无染色羊绒等绿色工艺的定制化服装，销量不错。

　　鄂尔多斯羊绒集团总经理戴塔娜介绍，今年的新年系列产品大量运用了新中式元素，一上市就受到消费者喜爱。

　　“‘国潮’服饰未来仍有很大的市场空间。”唯品会有关负责人介绍，1月15日唯品会年货节开始后，以龙年新年、龙年拜年服等为主题的“国潮”服饰销量环比前一周增长120%，龙年主题的运动卫衣销量环比增长3倍以上。

　　面向未来，如何继续传承创新，挖掘“国潮”服饰的市场潜力？

　　专家认为，首先，应加大对中华优秀传统文化的保护，尤其应加强对纺织非遗的保护、开发。一方面，有关部门应支持发挥非遗传承人作用，通过文旅结合等多种形式，让更多人感受纺织非遗魅力；另一方面，鼓励企业多运用现代技术改造传统工艺、推广传统面料，让传统服饰更普及、更亲民。

　　其次，应加强相关专业人才的培养。“‘国潮’的创新发展离不开服装设计师等专业人才，应在专业课程上加强中华优秀传统文化教育，帮助相关专业学生提升审美能力。”卞向阳说。

　　除了企业自身发力，服装产业壮大也需要社会各界共同推动。拼多多有关负责人表示，正是消费者对中华优秀传统文化的认同不断加深，带动形成了“国潮热”，未来将继续加大对相关服饰的流量投入和补贴投入，引导更多消费者走近老字号与“国潮”新品牌。

　　（本报记者窦皓、刘晓宇、张枨参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年03月15日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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