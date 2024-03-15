人民网北京3月15日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，3月14日，自然资源部召开矿产资源管理暨新一轮找矿突破战略行动推进会，总结回顾2023年工作，分析当前矿产资源管理和地质找矿面临的形势，谋划部署2024年重点工作。

自然资源部党组书记、部长王广华指出，完善矿产资源管理制度、实施新一轮找矿突破战略行动，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的重要战略任务。要准确把握当前形势，在国家总体发展战略中谋划矿产资源管理和地质找矿工作。找矿工作事关国家能源资源安全大局，必须高度重视、全力以赴。2024年，要按照中央经济工作会议和全国两会的部署安排，持续完善矿产资源管理，继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，千方百计找大矿、找好矿、找急需的矿，为发展新质生产力蓄势赋能，为推进中国式现代化提供能源资源保障。一是不断深化矿产资源管理改革，构建繁荣矿业市场的长效机制；二是继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，力争全面完成“十四五”目标任务；三是全面推进绿色勘查和绿色矿山建设，以高水平保护支撑高质量发展；四是大力加强科技创新和人才培养，培育矿业领域新质生产力；五是主动履责担当，加强统筹协调，确保各项重点工作落实。

(责编：杨曦、高雷)

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