人民网北京3月15日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，3月13日—14日，国家林草局在福建省三明市召开全国深化集体林权制度改革现场推进会。

会议指出，各地林草主管部门要积极稳妥推进集体林权制度创新，探索完善生态产品价值实现机制，聚焦林权登记、林权融资、森林可持续经营、林下经济发展等重点难点问题，因地制宜、分类指导、积极探索、攻坚克难，拿出实招硬招，切实打通堵点、消除痛点，力争实现新的突破，更好实现生态美百姓富的有机统一。

本次会议创新形式，将会场搬到山头地块、林场村镇。与会代表参观了福建沙县农村产权交易中心，了解林权登记、林权融资等创新做法；走进官庄国有林场、高桥林业站，了解大径材培育、基层林业站建设、林业执法“一带三”模式、林木采伐制度创新等情况；深入夏茂镇梨树村、南口镇蛟湖村、高唐镇常口村，了解场村合作、林票制度、公益林更新改造、林下经济、林业碳票等情况。

(责编：杨曦、高雷)

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