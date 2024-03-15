人民网北京3月15日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，2024年第一期全国油茶气象服务专报于日前发布。全国油茶气象服务专家联盟、油茶气象服务中心共同提醒，各地需抓住降水间歇期，做好油茶灾后恢复和春季林间管理，抓紧开展造林、补植。

今年，全国油茶主产区3次大范围低温雨雪冰冻过程造成湖北大部、湖南北部、江西北部等地出现油茶断枝、新造林冻拔等灾害。专报预测，3月，全国油茶主产区大部气温接近常年到偏高，其中湖南东北部、湖北东部、江西北部、浙江中部和北部、安徽、河南中部和东部、云南大部、四川西部略偏高，广西大部、湖南西南部等地略偏低；冷空气阶段性活跃，主要过程分别是：上旬中期（弱）、中旬前期（弱）和后期（中等）、下旬中期（中等）。安徽中部和南部、浙江、福建北部、江西中部和北部、湖南北部、湖北东部等地降水较常年同期偏多一至五成，预计降水量50—200毫米，局地超过200毫米；云南大部、四川西南部、贵州西部等地偏少二至五成，预计降水量少于50毫米。

专报建议，各地根据当地天气预报，组织做好油茶灾后恢复、造林生产和林间管理工作：

开展油茶林灾后恢复。针对冻雨灾害影响较大的油茶林，可采取以下技术措施：清除林地中间及周围断落的杂灌林木，剪（锯）除被折断、压断的树枝，剪（锯）口要光滑平整，如果伤口较大应涂刷伤口保护剂，促进伤口愈合，减少病虫害发生；发生冻拔的油茶幼树要及时进行苗木扶正与培土，如导致幼树死亡的要适时补植补造，选取苗木时要注意品种和规格与幼树尽量一致。

抢抓油茶造林生产。预计3月中旬至4月上旬雨多晴少，小到中雨为主，广西中部和东部、广东大部、湖南中北部、江西北部局地有大到暴雨，其中3月底至4月上旬可能出现5天以上连阴雨天气。各地要综合考虑气象条件，抢抓时机，严格按照林业行业技术标准《油茶》（LY/T 3355—2023）开展组织造林生产。按照适地适树原则，选择授粉亲和性高、花期相遇、果实成熟期基本一致、高产稳产高抗的2个以上主推品种进行造林，采取1—2行间隔配置，单个品种占比不少于25%。苗木栽植应避开降雨时段，视情况采取适当措施防止水土流失。

加强油茶林间管理。及时追施复合肥。幼林依据树龄每株施复合肥0.1—0.5千克，以氮肥为主，适当补充磷钾肥。成林根据生长与挂果、立地条件等情况每株施复合肥0.5—1.0千克，要求氮磷钾均匀配比，并补充锌、硼等微量元素，以利新梢和幼果生长。对发生落果的油茶林，采取喷施保果素等技术措施；做好病虫害监测防治。做好软腐病、炭疽病、油茶尺蠖等病虫害的监测与防治，发现危害及时剪除病枝并喷施波尔多液、多菌灵、苏云金杆菌等药剂防治。

(责编：杨曦、高雷)

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