人民网北京3月15日电 （记者王连香）3月14日，由中央宣传部宣传教育局、中国国家铁路集团有限公司党组宣传部共同主办的第六届“最美铁路人”先进事迹首场报告会在国铁集团机关大礼堂举行。11位报告团成员讲述了新时代铁路人奋斗追梦的感人故事。

据介绍，11位报告团成员均是来自铁路基层一线的先进个人或集体代表，今年1月被中宣部、国铁集团联合授予第六届“最美铁路人”称号。

他们中有努力当好枢纽大站行车“指挥员”的中国铁路郑州局集团有限公司郑州车站运转车间车站值班员蒋涛、永葆初心养护好钢铁大动脉的中国铁路西安局集团有限公司安康工务段巴山线路车间线路维修一工队副队长王庭虎、用匠心为动车保驾护航的中国铁路上海局集团有限公司上海动车段调试车间列调一班工长张华、努力当好旅客贴心人的中国铁路南昌局集团有限公司南昌车站客运车间客运值班员李军、用心守护环岛高铁信号安全的中国铁路广州局集团有限公司海口综合维修段海口综合维修车间信号工王笑冰、用情浇灌民族团结之花的中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒客运段和田一队列车长米尔班·艾依提、在雪域天路追梦前行的中国铁路青藏集团有限公司格尔木机务段运一车间指导司机斯朗旺扎、以实干巧干解建设难题的中国铁建二十一局集团三公司成渝中线铁路项目钢构班班长马小利、为高铁列车装上强劲“中国心”的中车株洲电力机车研究所有限公司正高级工程师陈燕平、一心为民的好铁警广州铁路公安局惠州公安处惠来站派出所三级警长朱少铭、甘做深山养路人的中国铁路沈阳局集团有限公司通化工务段通化桥隧车间第一维修小组工长刘传双。

首场报告会上，报告团成员倾情讲述了“最美铁路人”攻坚克难、精益求精、为民服务、执着坚守的“最美故事”，展现了铁路人的“最美”风采。

奋斗的故事最能打动人，平凡的力量最能激励人。广大网友也纷纷点赞：“榜样能给人以力量，‘最美铁路人’通过勤学苦练和持之以恒，描绘出了各自清晰的人生轨迹，展现了新时代铁路工人的良好形象，为每一个拼搏的人树立了好榜样。”“平凡岗位磨练真功夫，他们用敬业谱写铁路人坚守诗篇，他们用汗水筑牢铁路的安全防线，向‘最美铁路人’致敬！”

(责编：王连香、高雷)

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