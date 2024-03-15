人民网北京3月15日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，经测算，2024年1-2月中国快递发展指数为329.6，同比提升26.7%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为407.1、459.3、210.1，同比分别增长29.8%、39.4%、7.1%。发展趋势指数为66。1-2月，快递业实现良好开局，市场规模快速增长，服务场景日益丰富，节日运行安全有序，发展能力稳步增强。

1-2月，快递发展规模指数为407.1，同比提升29.8%。从分项指标来看，预计1-2月快递业务量同比增速约为23.7%，业务收入同比增速约为13.5%。1-2月，受春节假期影响，行业呈V型运行态势，假期经济淡旺季特点非常突出。其中1月份，年货消费活跃，行业保持较快增长，完成业务量147亿件，日均业务量超4.7亿件。春节假期（2月10日至17日）完成快递业务量10.79亿件，日均业务量较2023年春节假期增长145.2%。春节后市场规模快速扩增，行业逐步回归常态化运行，日均业务量约4亿件。

1-2月，快递服务质量指数为459.3，同比提升39.4%。从分项指标来看，消费者快递服务公众满意度预计为83.7分,同比提高2.2分。重点地区72小时准时率预计为73.3%。快递有效申诉率明显下降。快递企业积极保障春节假期旅游相关寄递服务，深入旅游景点，开展驻点揽收，在车站、机场、热门商店等场所设置全天候服务站点、寄件柜，实现物品寄递远程下单、即放即走，帮助游客轻松出行，便利用户返乡探亲。

1-2月，快递发展能力指数为210.1，同比提升7.1%。1-2月，行业聚焦航空、冷链、跨境等重点领域，畅通国内国际寄递渠道。设施建设持续推进，跨境运输网络持续加密，国际服务能力持续增强。

1-2月，发展趋势指数为66。今年以来，行业持续提升服务保障能力，加大基础设施建设力度，预计3月行业仍将实现稳步增长。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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