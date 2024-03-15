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国家电网：陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站开工

2024年03月15日14:25 | 来源：人民网
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3月15日，国家电网有限公司陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站（以下分别简称陕北—安徽特高压工程、岳西抽蓄电站）开工。两项工程投资达280亿元，可直接带动上下游产业链协同快速发展，提供就业岗位超2.3万个。

陕北—安徽特高压工程、岳西抽蓄电站两项重大工程的开工建设，对保供电、促转型、稳增长、助发展具有重大意义。陕北—安徽特高压工程额定电压±800千伏、额定容量800万千瓦，动态投资205亿元。工程起于陕西省延安市宝塔山换流站，止于安徽省合肥市合州换流站，途经陕西、河南、安徽三省，直流线路全长1069千米。送端以750千伏交流系统汇集陕西的光伏、风电及节能火电，受端接入安徽负荷中心。岳西抽蓄电站位于安徽省岳西县黄尾镇境内，安装4台30万千瓦可逆式机组，以两回500千伏出线接入华东电网，动态投资75亿元。两项工程建成投运后，可提高电力余缺互济、时空互补、多能互换能力，实现更大范围电力资源优化配置，更好保障电网安全稳定运行，有效助力全国统一大市场和现代化基础设施体系构建，推动城乡、区域协调发展。

陕北—安徽特高压工程投产后，每年可向安徽输电超360亿千瓦时，陕西电力外送规模将超3100万千瓦，对华北、华东、华中、西南电网形成坚强电力支撑。岳西抽蓄电站是国家电网公司在安徽建设的第8座抽蓄电站，建成投产后，国家电网公司在华东地区运行抽蓄总装机将达到2750万千瓦，将更好形成电站群优势，发挥顶峰保供重要作用。两项工程投运后，可有效保障区域中长期电力供需平衡，推动安徽形成以双回特高压直流跨区输电通道为直接供电保障、以华东特高压交流环网为省间电力互济、以大规模抽水蓄能电站群为调节助力的电网格局。

陕北—安徽特高压工程是国家构建新型电力系统、建设新型能源体系战略部署的重点工程，是安徽第一条全额消纳的高比例可再生能源特高压直流输电通道。陕北—安徽特高压工程送端接入配套新能源1100万千瓦，可推动陕西清洁能源大规模开发利用，优化安徽能源供应结构，提升绿电消费比重。岳西抽蓄电站的建设将服务安徽智能绿色制造强省建设，助力安徽打造长三角千万千瓦级绿色储能基地。两项工程投产后，每年可促进新能源电量消纳超180亿千瓦时，替代燃煤消耗630万吨，减少二氧化碳排放1660万吨，具有显著的节能减排效益。

目前，国家电网公司已累计建成35项特高压工程，经营区内网架结构不断优化，为各类清洁能源发展提供坚强网架支撑，在保障电力安全可靠供应、促进绿色低碳发展等方面发挥重要作用。

(责编：曹淼、李源)
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