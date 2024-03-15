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中消协公布2022—2023年度消费监督典型事例

2024年03月15日15:19 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者杜燕飞）为保障消费者合法权益，优化消费环境，增加高质量商品和服务供给，中国消费者协会（以下简称中消协）15日公布了2022—2023年度消费监督典型事例选树结果，北京市消费者协会开展的旅游消费环境调查等10个消费监督项目入选。

据介绍，中消协于2023年在全国消协组织范围内开展了“2022—2023年度消费监督典型事例”选树活动，共收到各地消协组织报送的83件消费监督项目，按照典型性、代表性、突出性、先进性原则，经中消协组织专家严格审核，最终有10个消费监督项目入选“2022—2023年度消费监督典型事例”。

中消协相关负责人表示，调查监督工作是消协组织提高影响力、权威性的重要抓手。此次入选的消费监督典型事例聚焦消费者反映集中、诉求迫切、危害性大、影响面广的侵害消费者权益问题，综合运用消费调查、消费体验、消费评议、劝谕约谈或移送有关部门处理等监督方式，在促进行业自律、企业整改、完善立法、加强监管等方面取得了社会认可。

上述负责人表示，中消协希望通过“消费监督典型事例”选树活动，激励全国消协组织聚焦消费者急难愁盼问题，持续深入开展消费监督，深挖问题根源，标本兼治推动问题有效解决，为保护消费者合法权益、促进经济社会高质量发展贡献消协力量。

“2022—2023年度消费监督典型事例”名单（排名不分先后）：

北京市消费者协会开展的旅游消费环境调查

河北省消费者权益保护委员会开展的农村快递服务体验式调查

上海市消费者权益保护委员会开展的消费领域个人信息保护社会监督

江苏省消费者权益保护委员会开展的智能电视领域消费调查

浙江省消费者权益保护委员会开展的在线家政消费体察

福建省消费者权益保护委员会开展的老年旅游体验式调查

山东省聊城市临清市消费者协会开展的多措并举破解预付式消费维权难题

广东省消费者委员会开展的互联网不公平格式条款消费监督

广西壮族自治区消费者权益保护委员会开展的共享自行车消费监督

青岛市消费者权益保护委员会开展的消费领域口碑推荐指数调查

(责编：乔业琼、高雷)
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