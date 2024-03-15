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中消协发布2023年“全国消费维权十大典型司法案例”

2024年03月15日15:19 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （黄盛）由中国消费者协会（以下简称“中消协”）主办的“3·15国际消费者权益日主题活动”，今日在人民网成功举行。活动期间，中消协发布了2023年“全国消费维权十大典型司法案例”（以下简称“典型司法案例”）。

此次典型司法案例涵盖了多个消费领域的热点难点问题，特别是消费新业态、新模式发展中暴露出的消费维权新问题。比如，汽车消费中的不公平格式条款问题、直播带货消费欺诈问题、消费者行使监督权进行评论的边界、变相强制消费者扫码点餐的侵权责任、社区团购经营者承担销售者责任的认定、医疗美容服务构成欺诈的界定、未成年人网游充值维权证明责任的承担、快递服务中保价格式条款效力认定、旅游合同附加消费前提条款的责任负担规则等。

据介绍，中国消费者协会征集、汇总2023年全国法院系统推荐的消费维权司法案例，并组织有关专家进行充分研讨，综合考虑案例的新颖性、典型性、示范性及对消费维权的指导价值，确定了此次典型司法案例。

中消协表示，典型司法案例的评选和发布，旨在进一步发挥司法对保护消费者权益的示范和引领作用，促进消费者权益的司法保护，让司法更加公平正义；同时也将震慑不法经营者，促进经营者合规经营，引导消费者理性维权，构建消费者友好型消费环境，增强消费者购买信心，激发消费活力，释放消费潜能，筑牢高质量发展的基础。

附：2023年全国消费维权十大典型司法案例

案例一：重庆市消委会诉重庆通源宝源汽车销售服务有限公司消费者权益保护民事公益诉讼案——汽车零售环节消费税负担及因第三方原因导致延迟交车违约责任由消费者承担的约定无效。

案例二：孙某诉山西一搏文化传媒有限公司、焦某等网络服务合同纠纷案——直播带货中的法律关系主体、欺诈行为认定及责任分配。

案例三：姚某某诉长沙善城文化旅游发展有限公司等名誉权纠纷案——消费者基于监督权行使评论的边界审查标准。

案例四：孔某诉北京南锣肥猫餐饮有限公司个人信息保护纠纷案——“变相强制”消费者扫码点餐获取其个人信息构成侵权。

案例五：董某某诉北京十荟科技有限公司等信息网络买卖合同纠纷案——社区团购经营者不能证明自己仅为网络服务提供者时应承担销售者责任。

案例六：石某诉安丽维（广州）医疗美容门诊部有限责任公司医疗服务合同纠纷案——医疗美容服务构成欺诈的合理界定。

案例七：杨某诉深圳指尖互娱科技有限公司信息网络买卖合同纠纷案——未成年人网游充值维权证明责任的承担。

案例八：邓某诉霍邱德之邦物流有限公司快递服务合同纠纷案——快递服务中保价格式条款的适用。

案例九：石某诉庐山市匡湖旅游开发有限公司等旅游合同纠纷案——旅游合同附加消费前提条款的责任负担规则。

案例十：余某诉长城人寿保险股份有限公司人身保险合同纠纷案——保险公司对投保人作健康询问应当明确而具体，产生理解歧义的询问应由保险人承担不利后果。

(责编：乔业琼、高雷)
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