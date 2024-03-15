人民网北京3月15日电 （记者王震）3月15日，国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会。会上，中国证券监督管理委员会首席风险官发行监管司司长严伯进表示，证监会就严把发行上市准入关出台了专门文件，坚持问题导向，提出若干条措施，核心就是要让发行监管的链条更加坚固，监管更加严格，板块功能更加突出。

严伯进表示，对于上市门槛证监会将有更加严格的要求，主要有三个方面：

一是上市前要建立现代企业制度。募投项目资金规模要合理且要做好短中长期规划，不得搞突击的“清仓式”分红，“关键少数”要有良好的“口碑声誉”。

二是要研究提高部分板块的上市指标，从监管实践看，目前有的板块上市财务指标是偏低的，综合性不足，引导分流企业到合适的板块作用不充分。证监会将认真分析、系统研究，特别是充分参考近年来新上市企业和在审企业的情况，指导沪深交易所修改上市规则，适度提高部分板块财务指标，丰富综合性指标，让不同发展阶段、不同行业、不同规模的企业在合适的板块上市。

三是从严监管未盈利企业上市。从实践看，科技企业发展可能会有一个未盈利阶段，这并不一定意味着这些企业持续经营能力差。一些优质的科技企业可以通过上市更好更快成长，但绝不能是那些拼凑技术的“伪科技”企业。对此，证监会将就未盈利企业的科技成色征求行业相关部门意见，更好统筹支持科技发展和保护投资者利益。

(责编：王震、高雷)

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