人民网北京3月15日电 （记者王震）3月15日，国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会。会上，中国证券监督管理委员会首席风险官发行监管司司长严伯进表示，加强IPO企业现场检查力度，“撤回了上市申请，我们仍然要开展检查，该追责、该处罚的仍然要追责处罚。”

严伯进指出，近期，证监会修订了《首发企业现场检查规定》，明确了对在实施现场检查过程中撤回了上市申请的企业一查到底，从根本上整治曾经出现的企业“一查就撤”现象。同时，这次新规定还进一步完善了现场检查程序，增加了不提前告知直接开展检查的机制，并且特别强调处理标准要统一。

严伯进表示，下一步，证监会将大幅提高现场检查比例，主要考虑是同步增加随机抽取和问题导向的现场检查，使现场检查覆盖率不低于拟上市企业的三分之一。对现场检查中发现的欺诈发行、财务造假这些线索，一经查实，严惩不贷，通过这样的方式有力震慑那些试图带病闯关者，从源头上提高上市公司的质量。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经