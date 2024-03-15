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证监会：将明确离婚、控股股东解散等情形减持规则

2024年03月15日16:47 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者王震）3月15日，国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会。针对上市公司高价发行后“曲线减持”问题，中国证券监督管理委员会上市公司监管司司长郭瑞明表示，证监会将全面完善减持规则体系，按照实质重于形式的原则，全面防范绕道减持。

主要措施包括：一是明确离婚、控股股东解散等情形的减持规则。二是明确股票质押平仓、赠与等方式的减持规则。三是禁止大股东、董事、高管参与以本公司股票为标的物的衍生品交易，禁止限售股转融通出借，限售股股东融券卖出。对于违规减持将责令购回并上缴价差，对于拒不改正的严厉处罚。

(责编：王震、高雷)
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