人民网北京3月15日电 （记者王震）3月15日，国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会。对于全面加强自身建设，中国证券监督管理委员会人事教育司负责人张朝东表示，证监会必须刀刃向内、自我革命，直面实质问题，深挖思想根源，严抓严管、一严到底。

在坚持资本市场监管的政治性、人民性方面，要深入推进政治机关建设，教育引导监管干部坚守金融报国、金融为民的初心，忠诚履行好党和国家赋予的职能职责，带着使命责任，做好各项工作。在强监管、防风险、促高质量发展实践中，把牢政治方向，站稳人民立场。

在从严管理方面，要持续推进中央巡视整改常态化、长效化，突出用制度管人、管权、管事，坚持严的基调、严的措施，形成并巩固严的氛围。政商“旋转门”“逃逸式辞职”等问题严重破坏了监管的公信力和资本市场的健康生态，广受诟病。下一步，证监会将围绕驻会纪检监察组提出的削减离职人员“职务身份价值”这一根本，从业务端和管理端综合施策，全链条进行治理，深化专项整治。

在从严监管方面，坚决落实监管要“长牙带刺”“有棱有角”要求，把严的导向体现到严的制度、严的执行、严的效果等各方面。围绕从严监管，证监会优化监管体制，增强力量保障，同时提升干部的监管履职能力，强化监管问责，推动监管亮剑。

在转变作风方面，要真抓实干、马上就办，狠抓工作落实，坚决纠治“四风”问题，从严查处违反中央八项规定精神行为，纵深推进全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作。坚持深入调查研究，以谦虚谨慎的态度认真听取并坦诚回应市场的关切和质疑，尽最大努力解决突出问题，用心打造证监会的良好形象。下一步，证监会将认真抓好意见的落实，以自身建设新的成效促进资本市场高质量发展。

(责编：王震、高雷)

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