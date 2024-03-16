原标题：履职尽责担使命 消保为民践初心 农行北京分行全面开展“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动

金融消费者权益保护是金融工作中最贴近人民、与人民联系最为紧密的领域。做好金融消费者权益保护工作，是践行金融工作政治性、人民性的集中体现。中央金融工作会议指出，“奋力开拓中国特色金融发展之路”“坚持以人民为中心的价值取向”。农行北京分行深入践行金融工作政治性、人民性，积极响应监管要求，全面开展2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动。

今年的“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动，农行北京分行以党建为引领，聚焦“一老一少一新”、残障人士等重点人群，积极普及基础金融知识、金融纠纷多元化解、诚实守信等内容，线上线下齐头并进，实现全覆盖、多方位的宣传效果，帮助消费者提高对金融产品和服务的认知能力、风险意识、征信理念以及依法维权的能力，为营造良好金融消费环境提供有力支持。

多维度发力 掀起宣传热潮

开展金融知识普及活动是为了帮助广大金融消费者更好地了解日常生活中的金融知识，分辨不法活动陷阱，增强获得感、幸福感和安全感。为抢抓宣传先机、创新宣传模式、扩大宣传影响，农行北京分行组织辖内各分支行统一行动、集中宣传，多角度发出农行声音，掀起金融消费者权益保护教育宣传新热潮。

线下，网点是农行北京分行的宣传主阵地。该行积极推进网点服务升温工程，推出“农情暖域”服务专区，打造“户外劳动者服务站点”，因地制宜将网点服务资源向户外劳动者等社会群体开放，通过在厅堂配备爱心座椅、饮水机、应急药箱、充电器等设施物品，打造便民温馨的网点服务环境。同时，该行还打造了适老化示范网点、绿色节能示范网点、乡村振兴示范网点等特色网点，不断提升客户体验。在本次宣传活动中，该行辖内300余家营业网点按照监管统一部署，集中开展金融教育宣传活动。在网点入口摆放活动海报，显著位置悬挂口号横幅，智能大屏、自助机具轮播宣传海报，金融知识宣传专区摆放充足的折页、手册，工作人员“一对一”向消费者介绍金融知识，组建“3·15”网点宣传站，营造了浓厚的活动氛围。同时，每家网点走出去，开展丰富多彩的金融知识“五进入”宣传活动，用群众喜闻乐见的方式，引导消费者学金融、懂金融、信金融、用金融，不断提高对自身合法权益的保护能力。

线上，农行北京分行积极构建电视、广播、报纸、新媒体平台四位一体的立体宣传模式。通过在电视渠道播出各类活动动态，在广播渠道轮播宣传周口号，在报纸渠道刊发集中宣传现场活动，在微博微信等新媒体平台推送“金融知识课堂”系列图文等形式，使金融知识更广泛地触达消费者。

聚焦重点群体 开展联合行动

了解和满足重点人群的日常金融服务需求，是事关千家万户的重大民生课题。为把金融教育宣传这项顺民意、暖民心、惠民生的工作做到群众心坎上，农行北京分行以需求为导向，围绕金融消费者八项基本权利，针对老年人、新市民、残疾人开展进社区、进企业等现场活动，推出金融知识宣讲、金融产品保障等暖心服务，精准满足不同群体多样化、个性化的金融知识需求。

金融知识进社区。农行北京分行持续优化金融知识普及的精准度与契合度，面向社区居民组织开展各类特色活动，将“热腾腾”的金融知识送上门。该行辖内西城支行联合新街口街道和民警，积极组织开展以“学雷锋志愿活动，消保农情公益行”为主题的活动，传承雷锋精神，宣传消保知识，将爱心和温暖洒向辖区每个角落。考虑到老年人信息获取能力偏弱，风险辨别能力相对较低，容易遭受非法集资侵害，工作人员专门针对老年群体设计了重点宣传内容，用通俗易懂的方式普及防范电信诈骗相关知识，教授应对方法。万寿路阜成门支行走进西城区金融街街道宏汇园社区，开展金融知识宣传普及教育活动，活动围绕“防范电信诈骗”“防诈骗小妙招”等主题与社区居民沟通分享，现场气氛热烈。同时，网点建立专属社区反诈服务群，引导居民持续警惕金融诈骗，提升风险防范意识。

积极服务新市民。农行北京分行辖内多家支行联动建筑、快递、市场等单位，让金融知识“触手可及”。借助农历二月二“龙抬头”这一传统习俗，农行北京分行于3月11日组织辖内网点深入写字楼、建筑工地，开展“鸿运当头公益理发 金融宣传你我同行”活动。辖内经济技术开发区分行走进中建八局华海清科项目工程，为工友们提供金融知识宣传以及公益剪发服务，在工友们等候理发的同时，分行工作人员“一对一”讲解消保知识，提供专属服务。

消保春日游园会 教育宣传正当时

在春暖花开之际，农行北京分行走进天坛公园开展“消保知识游园会”，本次活动以天坛公园为主阵地，结合“宣传+游园会”两种形式，设立金融消费者权益保护宣传区和“金融消保游园会”游戏互动区两大区域，进一步提升金融知识学习的趣味性、创新性、互动性。在宣传区，该行以消费者权益保护为主题，将金融知识、风险提示图文并茂展现给现场群众；在游戏互动区，该行设置“消费者权益我了解”“精准打击我最棒”以及“金融知识大转盘”三项趣味游戏，大家参与消保互动游戏后，收集“消保印章”领取消保礼品一份。在“金融知识宣传大转盘”环节，工作人员将《银行保险机构消费者权益保护管理办法》内容以关键词的形式放置于转盘，通过指针指向不同的关键词，引导参与者朗读政策原文，让金融政策“声”入人心。本次游园会把生活中的金融小知识化繁为简、层层嵌入丰富有趣的游戏中，受到现场参与者的热烈欢迎和一致好评。

志愿服务共携手 宣传送到家门口

农行北京分行辖内丰台支行成立了“新时代实践先锋志愿服务队”，与北京慈善义工联合会社区服务专项委员会密切合作，引入专业团队对志愿服务队成员进行培训，提升其专业能力，并在金融知识宣传等领域开展多样化的志愿活动，建立个人公益档案，对接“志愿北京”平台积分系统，系统化、规模化地提升公益事业和金融宣教质效。近期，志愿服务队参与了长辛店街道“志愿服务共携手 健康送到家门口”新时代文明实践主题活动，以寓教于乐的方式向到场市民宣讲金融消费者八项基本权利、“三适当”原则、防范电信网络诈骗、防范非法集资等金融知识，志愿者通过设置展台的形式与消费者展开“一对一”咨询，发放宣传折页及手册，引导金融消费者进一步树牢健康、安全的金融消费理念。活动现场还设置了法律咨询、健康义诊等多项免费便民服务，吸引了众多居民参与，志愿服务队员们化身“金融管家”“健康管家”“法律管家”，为现场群众送上多领域的贴心服务。通过资源共享、活动联建，以及实实在在的便民行动，将利民惠民服务落到实处，传承时代文明。

关注特殊群体 筑牢反诈安全网

近年来，农行北京分行坚持做好残障人士关爱服务工作，积极推进网点无障碍环境建设，设置无障碍通道，明显张贴无障碍服务标识，配备轮椅、《盲文版业务指南》、助盲卡等专属服务，开通远程线上视频客服专员“手语指导”服务，确保业务全流程顺畅办理。

3月7日，一位残疾客户来到该行辖内石景山金鼎支行办理诉讼费缴纳业务，由于没有带现金，行动又不方便，客户很是焦急。网点大堂经理及时了解客户需求，耐心帮助客户下载手机银行，顺利办理业务，解决了燃眉之急。

为进一步提升残障群体的金融知识水平，该行辖内崇文支行联合中国盲文出版社、中国视障文化资讯服务中心，面向视障工作者群体开展“3·15”金融知识宣传活动。活动现场，工作人员用浅显易懂的语言讲解防范电信诈骗等基础金融知识及常见诈骗套路、金融消费者八项基本权利。活动还特别邀请了北京市公安局西城分局刑侦支队警官，对在场视障工作者进行反电诈宣传。通过专题授课、宣传展板展示、发放消保宣传品、反诈知识问答互动等环节，多维度增强了视障工作者的防诈骗意识，提升了残障人士对金融服务的获得感。

坚持为人民办实事，始终把保障金融消费者权益放在心中。未来，农行北京分行仍将始终坚持“客户至上”的服务理念，心系金融消费者所需所盼，用心、用情、用力做好金融服务，持续做优金融宣传教育活动，积极适应新时代、新需求，坚守保护金融消费者权益的初心，探索消费者权益保护工作新格局，打造首都普惠金融新名片。

(责编：崔元苑、李源)

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