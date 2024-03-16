人民网北京3月16日电 （记者乔业琼、郝帅）“共筑诚信 共享安全”，3月15日晚8点，2024年3·15晚会在央视财经频道现场直播，包括消防、食品、汽车、金融、数据安全等多领域乱象被曝光。

N部手机同时发布！主板机黑灰产业链操控网络

“20块手机主板就能集成一个主板机了，一台电脑可以投屏上百台手机，可以一IP多机或者一机一IP。”这是在网络平台上，所谓主板机厂家的产品宣传视频。厂家宣称，他们的产品可以将20块手机主板，安装在同一个主板机箱内，组装成一台主板机，一台机子就可以控制20部手机。这些广告甚至宣称：他们制造的主板机，不断叠加起来，就可以组建成千上万台手机的网络矩阵，有这样的设备，可以操纵游戏、操纵发帖数量，操控网络投票。“你就是网络世界里可以操控一切的王者”。

在知情人士的指点下，央视记者来到云机侠（深圳）科技有限公司，机房负责人董经理称，他们使用主板机就是看中了能够随意更改账户的IP地址，“包括号，包括IP，包括硬件，包括脚本，这些都不是问题”。

能够批量操作大量的手机，还不会有被监管的风险，主板机在网络灰产和网络黑产中热销。而使用这些机器的人，究竟是谁呢？

3·15晚会报道称，记者经多方寻找，终于在一家名为云承未来科技有限公司碰到了一位前来购买主板机的刘经理，他是某电商平台的推广负责人，工作内容就是广发信息，推广获客，“我只要有你的号码，陌生人发发发，发完就是群链接。海量的信息推广，上钩的消费者还是很多的。”

假防火玻璃黑产链：生产造假！检验资质造假！抽检造假！

2023年12月底，央视记者接到群众举报信息，天津、河北部分销售防火玻璃的市场上，个别企业生产的防火玻璃质量不达标。记者探访了天津一家专业生产防火玻璃的企业，然而在生产线上，并没有看到给玻璃喷防火液及晾干等工序。一位工人在多次追问下表示，厂区生产线上的防火玻璃其实就是普通的钢化玻璃，没有做任何防火处理。

3·15晚会曝光称，不仅是天津，河北某地的防火玻璃生产企业，也在干着同样的造假勾当。甚至有工作人员称可以为客户配备相应的合格检验报告，“我的检测报告是（耐火）一个半小时，但是实际我那玻璃，只能达到（耐火）半个小时。”业内人士透露，产品是玻璃企业自己去管理部门送检，所以会准备价格昂贵的合格防火玻璃，冒充自己生产的产品去送检，骗取合格检验报告，然后堂而皇之销售假冒伪劣产品。

假冒伪劣的防火玻璃和真的防火玻璃，防火性能上，究竟有多大差距呢？国消检测中心工作人员检测发现，有造假企业生产的防火玻璃样品在高温下不足4分钟就变形、开裂。

按照国家强制性标准《建筑设计防火规范》的要求，高度大于54米的建筑，每户应有一间房间的外窗宜采用耐火完整性不低于1小时的防火窗。如果安装的防火玻璃不合格，一旦高层建筑发生火灾，后果不堪设想。

越灭火越大？商家公然兜售非标灭火器

根据知情人提供的线索，2024年1月初，央视记者来到了华中地区知名的五金机电市场，很多灭火器都是从这里批发出去的，然而，一些商家低廉的报价和他们所说的灭火效果却令人胆战心惊。

鼎盛交通设施消防器材批发门店的销售人员告诉记者，“如果你拿30块钱一瓶的，可以给你保证灭不了火的。你越灭火还越大，实话告诉你。”

30元？不灭火？这还是灭火器吗？按照国标GB 4066-2017干粉灭火剂的规定，ABC干粉灭火剂主要组分为磷酸二氢铵，含量为75％。在这里记者发现，有的店铺售卖的非标灭火器，磷酸二氢铵的含量从75%偷偷降低到50%，甚至降到20%，质量是没有最差，只有更差！

市场上这些非标灭火器究竟是哪里生产出来的呢？3·15晚会介绍，记者在全国多地进行调查走访，在专门从事灭火器生产湖南株洲闽湘消防设备有限公司生产车间，负责人告诉记者，他这里可以定做非标灭火器。

淋巴、腺体肉眼可见！梅菜扣肉预制菜竟是劣质槽头肉制成

槽头肉，是指猪头与躯干连接部位的肉，由于槽头肉上淋巴较多，在日常生活中也被称为淋巴肉。因为含有大量淋巴结、脂肪瘤和甲状腺，属于猪肉中必须进行严格“整修”的部分，是猪肉中公认品质差，价格低的部位。正常五花肉批发价格在一斤12元左右，而未经严格处理的劣质槽头肉批发价一斤仅3元左右。

3·15晚会曝光称，近年来，预制菜销售火爆，“梅菜扣肉”成“顶流”。安徽省阜阳市是梅菜扣肉预制菜的主要产区之一。央视记者接到举报，当地有个别企业用未经严格处理的槽头肉制作梅菜扣肉预制菜。

记者对当地多个冻品市场进行走访，不少商户透露，用处理不干净的劣质槽头肉替代五花肉做梅菜扣肉预制菜，早已是公开的秘密。

记者在多个预制菜生产企业看到，车间内摆满了用槽头肉做好的熟肉制品。在安徽厨先生食品有限公司的院子里，露天摆放着大量的冷冻槽头肉。有的甚至丢掉了外包装，肉完全暴露在了室外。室内，有工人将加工好的劣质槽头肉进行切片，有工人用槽头肉和梅菜进行装碗封装。

调查过程中，这些梅菜扣肉预制菜企业的负责人表示，随着预制菜销售的持续火爆，他们的生意成了香饽饽，产销两旺，一年到头，从早到晚忙不停。

一瓶5.86万元！神乎其神的听花酒，违法

你看见过“听花酒”的广告吗？2020年起，一款号称是“高端商务白酒”的听花酒，出现在消费市场上，短短3年时间里，到处可见到这款听花酒的身影。

“标准装售价5860元，精品装售价58600元！”昂贵价格令人吃惊。央视记者探访了一家听花酒体验店，店内的广告展示：这款酒具有提升免疫力、改善睡眠、保障男性勃起功能、调节生理紊乱、抗衰老等功效。

《中华人民共和国广告法》明确规定，酒类广告不得含有明示或暗示饮酒有消除紧张和焦虑、增加体力等功效，听花酒的宣传违反了这些法规。

随后，记者走访了听花酒业生产厂址和位于四川成都的总部，均被工作人员拒绝进入和采访。一位工作人员告诉记者，听花酒的健康性是有国际专利的。

记者在世界知识产权组织国际局官网查询，听花酒提交的《酒精和凉味剂的组合物在调节性功能、保护心脑血管系统、促进肝细胞再生、抗肿瘤、提高免疫及睡眠质量上的用途》在国家处理状态一栏显示空白，负责这份专利的代理人解释：谁都可以申请公布自己的所谓发明专利，但能不能被认定为专利，则是另一回事。此外，他告诉记者，听花酒的专利里提到的凉味剂，并不是什么高科技物质，就是常见的薄荷提取物。

捏造符合客户心意的“虚拟人” 多家婚恋平台被曝光

3·15晚会还曝光了多家婚恋平台。央视记者先后通过珍爱网、世纪佳缘、恋爱课等多家婚恋公司的面试，成为一名“婚恋红娘”。在专业培训中，讲师强调首先要“抛诱饵”，捏造符合客户心意的“虚拟人”；接着通过客户的消费习惯、存款等信息“筛选客户有没有钱”；接下来，“堵死客户的其他可能性”，让客户把婚恋平台当成唯一希望，用年龄焦虑、生育焦虑、离异后小孩的感受等痛点，诱导消费者购买价格动辄上万元的会员服务。

这套流程下来，消费者真的能在平台帮助下，找到“合适的人”吗？有人向记者反映，“（通过平台）确定恋爱关系，然后发现此男士并非单身”。

记者在体验时，这几家婚恋平台的“红娘”都承诺公司是严肃的婚恋平台，会过滤掉不诚信会员、有重大疾病的会员，保障客户的征婚安全。然而事实也并非如此严谨。世纪佳缘培训讲师称，“你说他的一些隐疾这种东西，我们核实不了”。珍爱网培训讲师称，“你为什么一定要去判断？他说他没结婚，他就没结婚”。

新车频频异响 宝马大力销售问题车型

车底频频传出异响，新车怎么会有这种响声呢？这样的响声让众多宝马车主寝食难安，也让宝马公司和4S店如坐针毡。在一段宝马车主提供的视频中，可以清晰听到，汽车R挡和D挡切换过程中，传动系统发出尖锐的摩擦声和金属撞击声。

在采访了多位宝马530Li的车主之后，记者也走访了全国多家宝马4S店，对于宝马530Li车型的传动轴异响问题，宝马4S店的工作人员并不避讳，维修人员也坦诚告诉记者，更换传动轴可以，退车或者换车，他们做不到。甚至有4S店售后人员告诉消费者：“如果你投诉了宝马，也是我处理，宝马不会直接有人给处理。”

在调查中，记者了解到，更换新的传动轴并不能彻底解决车辆传动轴异响的问题，宝马厂家和各家4S店对此也是心知肚明。车主们认为，只要传动轴存在这种原因不明的异响，就代表着有安全隐患，宝马厂家有责任和义务查明真相，给车主们一个明确的答复。

直到315晚会播出前，宝马汽车官方也没有正面回复车主。传动轴频繁出现异响、车主投诉不断，但宝马厂家和各地的4S店并没有缩减汽车销售数量，出问题的车型依旧在大力推广销售中。

同程金融App礼品卡 层层套路“套”住消费者

按照举报的信息地址，2024年1月底，记者找到了化名小李的投诉者。小李今年26岁，最近一年时间，他陷入了深深的痛苦中。这一切全部源自一款名为同程金融的App。小李介绍，“通过网友，知道同程金融App可以借钱。网上说购买它的礼品卡，然后把礼品卡通过商城回收卖了，填写自己的收款账户，就把钱打给我了。”

让人费解的是，同程金融App为什么不直接贷款给消费者，非要绕这么大个圈子才让消费者拿到钱？这究竟是礼包产品，还是变相发放金融贷款？

据小李介绍，“购买礼包的价格一共是40000多元，但是我实际到手只有28000多元。”一番复杂的礼品包装，一次改头换面的回收变现，小李近三分之一的钱，就这样被同程金融“消化”了，但还款的数额，却是实实在在的四万多元，还必须要为礼包强行搭售的其他商品买单，其中一款蕙优美妍的洁面巾标价145元，厂家实际售价竟然不到30元。

3·15晚会曝光称，被同程金融App套住的消费者还有很多，他们在网络上对同程金融App这款变相高利贷的礼包产品进行投诉。仅在一家投诉平台上，关于同程金融App的投诉就高达36755条，内容包括：同程金融高利贷、同程金融捆绑销售等。（根据央视财经直播内容整理）

(责编：杨迪、高雷)

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