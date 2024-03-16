原标题：我国开展2024年现代科技馆体系联合行动

据新华社北京3月15日电 为更好发挥现代科技馆体系服务全民科学文化素质提升的作用，中国科协日前印发通知，中国科学技术馆和中国自然科学博物馆学会科技馆专业委员会将联合全国各地科技馆开展2024年现代科技馆体系联合行动。

通知明确，今年联合行动以“礼赞共和国 创造新生活”为主题，将开展主题科普活动、行业交流研讨、行业赛事交流、科学教师培训四个方面活动。

其中，主题科普活动将围绕年度科技节日、科技热点或科技时事，以“一月一主题”的方式在3月至12月开展，共包括“珍爱资源”“筑梦航天”“科技奥运”等10期活动。为全面提升现代科技馆体系科普从业人员的整体素质，行业交流研讨聚焦“现代科技馆体系建设与发展”“科普场馆特效影院发展”“数字化科普能力建设”等主题，以“双月一模块”的方式开展7期活动。

(责编：罗知之、杨迪)

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