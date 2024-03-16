原标题：中国质量万里行将开展十大行动

本报北京3月15日电（记者陈海波）2024年中国质量万里行“3·15”消费维权主题活动日前在北京举办。活动上，中国质量万里行促进会发布“中国质量万里行2024年行动计划”，计划将开展产品质量问题线索摸排、家电汽车保险售后明察暗访、直播电商质量诚信促进、“守护银发消费”质量维权等十大行动。

此次活动由中国质量万里行促进会主办，以“创高质量产品 让消费者满意”为主题。活动呼吁，广大企业切实落实质量主体责任，全面加强质量管理，健全质量标准体系和质量安全追溯体系；政府部门有效发挥主导作用，加强质量安全监管和质量安全风险监测；社会组织要充分发挥桥梁纽带作用，促进行业质量诚信自律。

活动宣布“中国质量万里行2024年行动计划”正式启动，具体包括十大行动：质量强企强链强县主题宣传行动、产品质量问题线索摸排行动、家电汽车保险售后明察暗访行动、窗口单位服务质量明察暗访行动、检验检测市场明察暗访行动、“守护银发消费”质量维权行动、“真金火炼”随机抽检行动、生活性服务质量监测行动、直播电商质量诚信促进行动、“瞭望新产品 护航新质量”行动。

其中，检验检测市场明察暗访行动将对线上平台检验检测机构进行明察暗访，摸排“伪造报告”“调换检测样品”等问题线索；“守护银发消费”质量维权行动将设立老年消费者投诉受理特别通道，征集问题线索，开展老年群体消费维权；直播电商质量诚信促进行动将制定相关团体标准，提升直播电商质量管理水平；“瞭望新产品 护航新质量”行动将重点关注隐形车衣、AR眼镜、智能头盔等产品的性能和质量问题。

(责编：罗知之、杨迪)

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