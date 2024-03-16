刘 琪

原标题：前2个月新增信贷 创历史同期次高水平

3月15日，中国人民银行（下称“央行”）发布2024年2月份金融统计数据报告。数据显示，前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。其中，2月份人民币贷款增加1.45万亿元，同比少增3600亿元，但仍为历史同期次高水平。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，2月份由于春节错位因素，实际工作日少于去年，部分企业放假、居民返乡，导致融资需求景气度相对平淡。

除了受到春节错位和假期扰动外，中国民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，1月份新增信贷创下4.92万亿元的高位，也在一定程度上消耗了项目储备。此外，考虑到“均衡投放”要求，2月份新增信贷同比有所回落。从1月份至2月份累计增量来看，前两个月人民币贷款增加6.37万亿元，2024年开年以来信贷投放力度不弱，亦创历史同期次高水平。

从信贷结构来看，2月份，住户贷款减少5907亿元，同比少增7988亿元。其中，短期贷款减少4868亿元，同比少增6086亿元；中长期贷款减少1038亿元，同比少增1901亿元。企（事）业单位贷款增加1.57万亿元，同比少增400亿元。其中，短期贷款增加5300亿元，同比少增485亿元；中长期贷款增加1.29万亿元，同比增加1800亿元。

明明表示，居民贷款方面，虽然房地产需求端政策有所放松，但从政策传导至销售，再反映到贷款数据仍有时滞。此外，年终奖金的发放可能导致部分居民提前偿还贷款。企业贷款方面，实体经济预期有所改善，驱动贷款增加，同时针对重点领域和薄弱环节的对公贷款政策支持引导力度仍然较强，也会带动对公贷款景气度回升。票据融资规模持续下滑，信贷结构整体更加健康。

2024年2月份社会融资规模增量统计数据报告显示，初步统计，2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元。另据2024年2月份社会融资规模存量统计数据报告显示，初步统计，2月末社会融资规模存量为385.72万亿元，同比增长9%。

具体到2月份，当月新增社融1.56万亿元，比上年同期减少1.6万亿元。

“一方面，在去年较高的基数效应下，2月份读数本就面临较大的压力；另一方面，开年以来政府债券融资进度较慢，也拖累了社融的同比增速。”明明表示，考虑到今年的财政力度较大，后续政府债发行节奏和规模将有所放量，有望带动社融增速回升。

此外，数据显示，2月末，广义货币(M2)余额299.56万亿元，同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额66.59万亿元，同比增长1.2%。流通中货币(M0)余额12.1万亿元，同比增长12.5%。前两个月净投放现金7566亿元。

“从金融数据可以看出，春节错位效应和季节性规律等影响下，2月份信贷投放出现阶段性波动，但整体仍保持在相对高位，住户端融资韧性需进一步加强。”温彬表示，当前经济持续企稳向好，1月份至2月份进出口超预期增长，2月份CPI走出负区间，《政府工作报告》又释放出多重强化逆周期和跨周期调节的信号，均有助于改善经济增长预期，提振市场信心、稳定融资需求。

中国银行研究院研究员梁斯对《证券日报》记者表示，《政府工作报告》对今年的经济工作进行了全面部署，并提出要发行超长期特别国债，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度等。预计国债、地方政府债等发行有望提速，加之相应信贷配套资金落地，将对金融数据带来支撑。

(责编：罗知之、杨迪)

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