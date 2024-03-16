原标题：5家上市险企前两个月保费收入呈“两升三降”格局

本报记者 冷翠华

截至3月15日，A股五大上市险企皆已发布今年前两个月的保费收入（原保险保费，下同）情况。整体来看，五大上市险企前两个月共取得保费收入7471.91亿元，同比下降1.38%，呈“两升三降”的格局。

具体来看，今年前两个月，中国人寿取得保费收入2527亿元，同比增长2.8%。新华保险取得保费收入395.9亿元，同比下降14.58%。这两家上市险企只经营人身险业务。

从集团整体上市的3家保险公司来看，前两个月，中国平安取得保费收入1928.1亿元，同比上涨0.29%。其中，平安人寿取得保费1338.4亿元，同比下降1.1%；平安产险取得保费收入504.9亿元，同比增长1%。中国人保取得保费收入1598.4亿元，同比下降4.12%。其中，人保寿险取得保费收入412.8亿元，同比下降16.77%；人保财险取得保费收入1012.4亿元，同比增长1.04%。中国太保取得保费收入1022.51亿元，同比下降3.94%。其中，太保寿险取得保费收入632.74亿元，同比下降9.3%；太保产险取得保费收入389.77亿元，同比增长6.2%。

从人身险业务板块看，前两个月，仅中国人寿保费实现了同比正增长。对此，中央财经大学中国精算科技实验室主任陈辉对《证券日报》记者分析称，今年，上市险企人身险业务板块开局走势较弱，与政策调整有较大关系。一是银保渠道实行“报行合一”（按规定使用经备案的产品条款和费率），手续费明显下降，这在一定程度上影响银行代销保险的热情，同时多家银行的开门红产品于今年1月份起售，往年预收保费的现象不再；二是根据去年底发布的《关于强化管理促进人身险业务平稳健康发展的通知》，险企不得采取大幅提前收取保费并指定第二年保单生效日的方式进行承保。此外，今年2月份包含农历春节假期，长假对保险业务也有一定的影响。

从长期看，业内人士认为，人身险业务的发展既面临有利因素也有一些挑战。从有利因素看，国泰君安非银金融研究团队认为，银行利率下调将继续促进居民提升储蓄型保险的购买意愿；而供给侧上市险企通过拉长产品期限优化业务结构，叠加“报行合一”对费用端的改善，预计新单和价值率将得到双重提升，驱动今年一季度上市险企新业务价值实现较快增长。新华保险也表示，该公司前2个月保费收入同比下降的主要原因是银保渠道趸交保费收入下降，但个险渠道业务增长良好、结构优化。

从挑战来看，北京排排网保险代理有限公司总经理杨帆对《证券日报》记者表示，目前，“报行合一”落地的范围正在从银保渠道向经代渠道等不同渠道进一步扩大，短期内将对保险销售产生抑制效果。预计各险企在接下来几个月还将继续重新进行产品调整、培训等工作，业务节奏也会相对放慢，因此，上半年人身险业务增长压力较大。

(责编：罗知之、杨迪)

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