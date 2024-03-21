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兼顾“硬和软”、提高效益是重点 发改委谈近期投资情况

2024年03月21日11:18 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者申佳平）“要统筹好‘硬投资’和‘软建设’，集中力量解决强国建设和民族复兴进程中的一些重大问题。”3月21日，国家发展改革委副主任刘苏社在国务院新闻办举行的发布会上，对“超长期特别国债的组织实施工作”“提高政府投资效益”等相关问题作出回应。

超长期特别国债要统筹“硬投资”和“软建设”

刘苏社表示，政府工作报告提出，从今年起拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。国家发展改革委会同有关部门研究制定具体方案，细化完善支持领域，进一步明确工作要求。

“总的考虑，就是要统筹好‘硬投资’和‘软建设’，集中力量解决强国建设和民族复兴进程中的一些重大问题，为如期实现第二个百年奋斗目标夯实基础。”刘苏社介绍，下一步，国家发展改革委将会同有关方面迅速做好组织实施工作。一方面，聚焦科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食和能源资源安全、人口高质量发展等重点领域，组织开展项目谋划储备、前期工作和建设实施，支持一批高质量项目建设。另一方面，抓紧推动出台实施相关配套政策措施，通过体制机制改革破解深层次障碍，与重大项目建设形成合力，确保各项任务高质量落地。

去年1万亿增发国债资金已全部落实

刘苏社介绍，去年增发1万亿国债，专门支持以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建，以及提升防灾减灾救灾能力。到今年2月已分三批下达完毕1万亿元增发国债项目清单，增发国债资金已经全部落实到1.5万个具体项目。

从支持领域看，1万亿元增发国债中，超过一半用于防洪排涝等相关水利设施建设，超过2000亿元用于京津地等地的灾后重建，其余资金主要用于自然灾害应急能力提升，以及森林火灾等综合防治体系建设。这些领域的项目建设，将有力恢复与改善灾区生产生活条件，显著提升防范应对自然灾害的能力，客观上也会推动基础设施投资保持稳定增长。

从项目进展看。目前，国家发展改革委建立了增发国债项目的调度机制，已开始对项目进展情况进行全面调度。从目前掌握情况看，相关项目建设正在抓紧有序推进，比如北京市、河北省的项目开工率分别达到了48%、45%。国家发展改革委将督促地方加快工作进度，会同有关部门开展实地督导，推动这些项目在今年上半年全部开工，在年内形成更多的实物工作量，特别是督促部分灾后重建项目在今年汛期前建成投用，真正把各项工程建成民心工程、优质工程、廉洁工程。

提高政府投资效益是今年投资工作的关键和重点

“提高政府投资使用效益，发挥好政府投资对全社会投资的带动作用，是今年投资工作的一个关键，也是一个重点。”刘苏社具体指出，今年将重点做好以下三方面工作。

一是做好前期工作。督促有关方面加强项目储备，强化可行性研究等前期论证，提高投资决策的科学性。同时，协调加大用地、环评等要素保障，积极落实配套融资。

二是优化投向领域。调整优化中央预算内投资结构，适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围，同时加强各类政府投资的统筹衔接和错位安排，形成各类资金的整体合力。

三是强化全链条管理。进一步完善各项制度规定，构建覆盖政府投资项目谋划储备、前期工作、投资决策、建设运营、监督检查等全周期、全链条的管理机制，以精细化管理促进投资效益的提升。

(责编：申佳平、吕骞)
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