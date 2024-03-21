人民网北京3月21日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近年来，在共建“一带一路”倡议推动下，中欧班列（深圳）的开行数量、运载货物货值呈稳步增长态势，在为共建“一带一路”各国输送合作良机的同时，也为外贸经济增长添注了新的活力。据深圳海关统计，今年前2个月，中欧班列（深圳）累计开行29列，发运货物货值9.32亿元人民币，同比增长57.2%。

“最近班列出口的货物主要是智能家居、电子、医疗器械等高附加值产品，占到总货量的近六成。从前2个月班列的货物结构和运量看，精品班列很受企业欢迎，每周一趟已成常态化。”深圳海关所属笋岗海关查检一科科长许臻康介绍说。

为进一步激活地区经济发展潜力，助力中欧班列（深圳）加速发展，深圳海关强化关地企协同，设立服务专窗，实现一次性办结通关手续；指导企业用好海铁联运等多式联运模式，“一企一策”支持打造精品班列。

同时，该关充分利用中外运平湖出口监管仓保税存储、出口集拼优势，发挥平湖物流中心和物流枢纽作用，支持企业开展一般贸易、跨境电商等多业态同柜集拼，进一步拓展班列货源，持续推动中欧班列（深圳）高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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