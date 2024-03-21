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广州外贸实现开门红 前2个月进出口同比增长9.2%

2024年03月21日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者王震）据海关总署网站消息，今年前2月，广州外贸进出口总值达1637.2亿元，同比增长9.2%，其中出口935.7亿元，增长20.4%，实现开门红。

近年来，高端制造业逐渐成为助推广州外贸转型的强力引擎。数据显示，今年前2月，平板显示模组出口增长超过15%；广州汽车、汽配出口分别增长1.8倍和22.7%；“海”洋产业中的船舶出口持续向好，广州船舶出口增长3.7倍。此外，外贸“新三样”出口额达21.4亿元，同比增长1.2倍。其中，电动载人汽车出口达15.2亿元，增长4.7倍。

加快培育和拓展新兴市场，取得较好成效。今年前2月，广州对共建“一带一路”国家、其他金砖9国等新兴市场分别实现4.5%和12.4%增长。

市场内生动力足活力旺。今年前2月，广州市民营企业、外商投资企业、国有企业进出口额分别增长15.2%、2.8%和4.2%。其中，民营企业进出口贸易额超870亿元，占全市外贸比重超5成。

(责编：王震、吕骞)
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