人民网北京3月21日电 （记者王震）据海关总署网站消息，据海关统计，今年前2个月，天津口岸出口船舶18艘，与上年同期相比（下同）增加260%；价值29.5亿元人民币，增长476.5%，出口值占同期天津口岸出口商品总值的2.1%，拉动天津口岸出口增速1.6个百分点。

出口贸易方式灵活多元。一般贸易出口11艘，增加266.7%；租赁贸易和保税物流方式分别出口5艘和2艘，与上年同期相比实现零的突破。

民营企业活力满满。民营企业出口15艘，增加200%，成为天津口岸船舶出口的主力。

南非成为新的增长点。出口至南非6艘，位列天津口岸船舶出口首位，是自2013年以来对南非的首次出口。

(责编：王震、吕骞)

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