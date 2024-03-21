原标题：疏堵结合 南京电动自行车消防安全管理有新招

3月18日，南京市政府发布《电动自行车消防安全管理办法（草案）》（简称《办法》），面向社会公开征求意见。《办法》在进一步明确各部门职能职责做好末端管理保障措施的同时，明确提出“鼓励引导企业有序发展共享电动自行车”，并要求企业做好消防管理工作。此举既能满足老百姓中短途出行需求，又可缓解城市电动车安全管理压力，有助于降低城市火灾发生率。

电动自行车行业快速发展背后，是全国3.5亿保有量和2.1万起火灾

数据显示，截至2022年底，我国两轮电动车社会保有量约3.5亿辆，是电动汽车的30多倍，比汽车总体保有量还高。2023年全国共接报电动自行车火灾2.1万起，相比2022年上升17.4%。电动自行车火灾80%都是充电时引发；而致人伤亡的案例90%都发生在门厅过道以及楼梯间等场所。电动自行车火灾已成为危害公共安全的巨大隐患。

电动自行车火灾事故频发，原因值得深思。综合来看，有技术标准、电气设备、产品质量、停放区域、充电环境、居民需求、安全意识等多方面因素影响，其中电动车自身电气线路短路、充电器线路过负荷、电池故障等是引发电动车火灾的主要原因。“国家层面电动自行车锂电池安全技术强制性国标即将出台，电池生产厂家都在观望中。”一位电动自行车行业整车制造厂人士透露。

一边是硬件技术规范正在逐步健全，一边是社区电动自行车充换电配套设施建设还不够完善。“小区是安置房，当初规划时就没有设置集中充电区域，我们知道上楼充电有风险，可是这也是没有办法的办法了！”一位社区上班族向记者吐槽。当下，解决社区充电难、充电贵、停放难、出行需求突出等现实问题成为民生领域迫在眉睫的问题。

疏堵结合 电动自行车消防安全管理难题有了新解法

电动自行车消防安全管理，既关系到老百姓的日常生活，也考验地方执政者治理水平和政治智慧。

基于共享模式下城市大数据平台监管和智能算法实时调度，可有效提高车辆配置效率。相关研究报告也指出，每投放1辆共享电动自行车，可减少6至8辆私人电动车，用户通勤效率会提升60%以上。站在市民通勤便利和安全有序角度，共享电动自行车相比共享单车，速度更快、骑行半径更大也更省力，共享电动自行车成为城市“最后三公里”中短途接驳的理想解决方案。

近年来，随着头部企业参与到该赛道，各地因地制宜试点发展，共享电动自行车行业技术和运营管理经验逐步成熟，包括浙江、湖南、河北等七省出台省级管理条例，引导行业规范发展。尤其在2023年4月，作为文旅大省的云南，率先出台创新政策，省交通运输厅等十部门联合印发《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的实施意见》，明确进一步鼓励和规范互联网租赁自行车（含电动自行车）发展。截至目前，在全国31个省级行政区域，已有超过700个市、区、县相继引入共享电动自行车，多地已实现稳定、有序、安全运转。

共享电动自行车出厂严格遵从新国标要求，在整车质量、最高车速、电池电压、电机功率、脚踏骑行等多个核心指标上更有安全优势，行业普遍采用工业级磷酸铁锂电池，具有充放电安全、绿色环保、寿命长、质量轻等特点。据了解，共享电动自行车企业直接把充换电环节集中到远离居住区域的换电柜上，搭载远程预警系统、智能安全监控系统，全时段监控电池安全状态，层层设置安全防线，有效降低火灾事故风险。相比现有的楼宇停放及充电形式，共享电动自行车真正达到脱离居住环境停放及充换电的效果，更加安全可靠。

市民对共享电动自行车的需求越大，私人电动自行车的利用率就越低。如果共享电动自行车能作为私人电动自行车的有效补充，预计能大大减少电动自行车私桩充电、入户充电甚至飞线拉点电等行为发生，在降低社区充电火灾风险及骑行安全事故方面具有正向推动作用。

(责编：曹淼、李源)

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