人民银行：金融资源更多流向国民经济薄弱环节
2024年03月21日14:09 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍近期投资、财政、金融有关数据及政策情况。中国人民银行副行长宣昌能在会上表示，从结构看，信贷结构持续优化。
一是国民经济重点行业信贷增长保持高位。2月末，制造业中长期贷款余额同比增长28.3%，其中高技术制造业中长期贷款余额同比增长26.5%，基础设施业中长期贷款同比增长14.0%，高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别同比增长14.2%、18.5%、21.4%，均明显高于同期各项贷款增速10.1%，占各项贷款的比重进一步提升。
二是金融资源更多流向国民经济薄弱环节。2月末，普惠小微贷款余额同比增长23.1%，前两个月增加1万亿元，同比多增1102亿元。2月末，全口径涉农贷款余额同比增长14.5%，比同期各项贷款增速高4.4个百分点，前两个月增加2.53万亿元，同比多增1708亿元。民营经济贷款呈现量增态势，2月末，民营经济贷款余额同比增长11.6%，比同期各项贷款增速高1.5个百分点。
(责编：罗知之、吕骞)
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