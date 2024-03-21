人民网北京3月21日电 （记者孙博洋）第110届全国糖酒会展览部分于3月20日至22日在成都举办。

在糖酒会期间，近百场行业论坛、对话等活动举办，在18日举行的白酒成都产区高质量发展大会上，业内人士认为，行业标准制定和推广对白酒行业发展至关重要，借势产区，酒旅融合，白酒品牌新时代需要文化破局。

四川中国白酒金三角酒业协会副理事长兼秘书长陈大智表示，四川拥有庞大的老窖池群，但由于行业标准比较匮乏，管理体系建设在行业中基本处于空白状态，使得老窖池的管理和保护水平参差不齐，老窖池的作用及价值未得到经销商、消费者的广泛认可，导致老窖池的文化品质价值被严重低估。

他认为，这种标准和管理办法的缺失，在一定程度上影响了四川浓香型白酒品牌整体打造和整体竞争力的提升，制约了浓香型白酒的高质量发展。

业内专家认为，标准的制定是一个复杂而艰巨的工程，尤其对川酒产区而言，每个产区企业所处的生态环境、生产工艺、窖池微生物体系、工艺关键控制节点、产品风格等都有所不同，牢牢把握标准的科学性、实用性和标准的可操作性，才能让标准的推广成为可能。

会上，《白酒成都产区浓香型白酒名优老窖池团体标准使用管理指引》（以下简称“指引”）正式发布，为成都产区高质量发展提供了重要的政策和规范性支撑；四川中国白酒金三角酒业协会为36家酒企授以“四川浓香型白酒名优老窖池”称号，水井坊荣获“四川白酒（成都产区）古窖池保护领军企业”荣誉。

水井坊首席市场与数字商务官周苑忻表示，去年，《水井坊古窖池保护性生产规范》的发布，为中国白酒活态古窖池的保护建立了有效标准；这次牵头参与“指引”的制定，将进一步推动成都产区的白酒品质提升，让更多的消费者享受高品质的美酒，让更多从业者获益。

业内人士认为，在提升产品品质从同时，白酒行业竞争进入了新阶段，借势产区，酒旅融合，白酒品牌新时代需要文化破局。

邛崃市委书记刘刚表示，随着产业结构的深度调整和消费需求的深刻变化，白酒产业由品类向产区发展的态势愈发明显，产区化的浪潮正在将白酒产业发展推向新的阶段和高度。

对于成都产区的发展，四川省经济和信息化厅副厅长冯锦花认为，要充分发挥成都区位优势、白酒产业优势和文化资源优势，推动以新场景、新服务、新体验为核心的酒旅融合的创新升级，打造具有区域带动力的白酒融合发展典范区，具有国际竞争力的白酒产业高地和白酒文化中心。

(责编：王震、吕骞)

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