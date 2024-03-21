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前2个月天津口岸金属矿砂进口量创历史同期新高

2024年03月21日15:20 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者王震）据海关总署网站消息，据海关统计，今年前两个月，天津口岸进口金属矿及矿砂2348.5万吨，与上年同期相比（下同）增加27.4%，进口量创历史同期新高；价值271.5亿元人民币，增长39.5%。

民营企业和外商投资企业增幅均超40%，民营企业拉动效果尤为突出。民营企业进口1071.4万吨，增加40.6%，占同期天津口岸金属矿及矿砂进口总量的（下同）45.6%；国有企业进口800.9万吨，增加7.8%，占34.1%；外商投资企业进口476.2万吨，增加40.5%，占20.3%。

(责编：王震、吕骞)
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