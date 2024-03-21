人民网记者 杜燕飞

当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构和产业版图，新产业新业态新模式不断催生，特别是战略性新兴产业和未来产业是企业竞争的新赛道，也是发展新质生产力的主阵地。

今年《政府工作报告》指出，积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。

在近期国新办举行的新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新表示，下一步，国资委将以央企战略性新兴产业焕新行动、未来产业启航行动为抓手，加快在提高战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展，在央企布局结构上实现战略转型。

具体而言，谋划推动一批重大工程，遴选战略性新兴产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动，抓紧在生物、新材料、新能源汽车等重点领域形成标志性成果。加快培育启航企业、领军企业、独角兽企业，在类脑智能、量子信息、深地深海、激光制造等领域形成标志性产品。

在政策引导下，央企正加快布局战略性新兴产业。中广核研究制订了核能领先、核燃料安全保障、新能源倍增、数字化跃升、核技术突破、科技型环保强基、未来产业启航七大产业发展计划，围绕新能源、非动力核技术、数字化、科技型环保和产业金融等战略性新兴产业，已累计带动产业链上下游超12000家企业共同发展；中国建材集团将灵活运用内生增长、并购重组、资本运作三种方式，推动战略性新兴产业发展，建成了全球单体最大2.5万吨高性能碳纤维基地，形成T1100碳纤维、70兆帕储氢气瓶等一批原创成果转化示范；通用技术集团加大高端数控机床、纤维新材料、生物制药、健康产业、高端医疗器械新兴产业布局，增强体系化发展能……

与此同时，国投集团表示，发挥国投系基金培育战略性新兴产业独特优势，通过直接投资和基金投资“双轮协同驱动”，助推战略性新兴产业发展；中国诚通表示，基金板块将围绕培育战略性新兴产业增强投资管理能力，金融板块要更好发挥以融促产服务功能。

国务院国资委规划发展局相关负责人日前在战略性新兴产业发展大会上表示，央企要从科技创新、企业协作、产业协同等方面发力，推动产业链供应链更加安全稳定、畅通高效、互联互促。未来国资委将以更大力度、更加精准服务，通过顶层设计、规划能力、主业管理、产业换新等方面工作，鼓励支持央企与产业链上各类大中小企业开展全方位、多领域、深层次务实合作，共同为推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力作出更大贡献。

(责编：王震、吕骞)

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