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信贷结构持续优化 金融资源更多流向国民经济薄弱环节

2024年03月21日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （黄盛）2月末，社会融资规模、广义货币M2分别同比增长9%、8.7%；2月末制造业中长期贷款和高技术制造业中长期贷款同比增速分别为28.3%、26.5%；2月企业贷款加权平均利率为3.72%，同比下降0.13个百分点，人民币对美元汇率2月以来稳在7.2元左右，兼顾了内外均衡……

近期中国人民银行发布的2月金融统计数据备受关注。不少行业人士认为，这与今年以来各项稳增长政策延续发力、政策效果持续释放密切相关，特别是中国人民银行充分发挥货币政策工具总量和结构双重功能，引导金融机构在强化对实体经济信贷支持的基础上，加大对普惠金融、科技创新、制造业、基础设施、民营等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

中国人民银行副行长宣昌能在3月21日国新办举行的近期投资、财政、金融有关数据及政策新闻发布会上表示，2月末，金融机构人民币各项贷款余额243.96万亿元，同比增长10.1%。前两个月新增贷款6.37万亿元。从总量看，信贷总量继续保持平稳较快增长，国民经济重点行业信贷增长保持高位。2月末，制造业中长期贷款余额同比增长28.3%。其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长26.5%，基础设施业中长期贷款同比增长14.0%，高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别同比增长14.2%、18.5%、21.4%，均明显高于同期各项贷款增速10.1%，占各项贷款的比重进一步提升。

从结构看，信贷结构持续优化，金融资源更多流向国民经济薄弱环节。2月末，普惠小微贷款余额同比增长23.1%；前两个月增加1万亿元，同比多增1102亿元。2月末，全口径涉农贷款余额同比增长14.5%，比同期各项贷款增速高4.4个百分点；前两个月增加2.53万亿元，同比多增1708亿元。民营经济贷款呈现量增态势，2月末，民营经济贷款余额同比增长11.6%，比同期各项贷款增速高1.5个百分点。

去年底召开的中央经济工作会议和2024年《政府工作报告》均提出，货币政策要坚持稳健，保持社会融资规模，货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。在此背景下，2月末，社会融资规模、广义货币M2同比增长分别是9%、8.7%，与国内生产总值增长5%左右的今年预期目标相匹配，体现了货币政策的逆周期调节。

“当前国民经济持续恢复向好，工业生产和进出口增速超过预期，消费和投资稳步回升，今年融资总量在去年高基数基础上继续保持了9%左右的增长，相对比较高。”宣昌能认为，今年以来，经济总体回升向好，中国人民银行更加注重引导金融机构信贷平稳投放，持续引导金融机构对实体经济的支持，避免后劲不足。

“我国货币信贷存量规模已足够大，随着经济结构调整、转型升级、新旧动能转换的效能提高，存量资源的使用效率会显著提升，能够更好地支持经济高质量发展。”宣昌能说，在同样货币信贷规模增速下，金融对实体经济的支持依然稳固。

另据介绍，在经济结构转型升级和高质量发展阶段，金融数据既要看增量和增速，也要关注存量质效的提升。同时，金融松紧程度和经济增长质量之间有着密切关系，松紧适度的金融环境有利于金融资源投向更高效的行业企业。中国人民银行将引导金融机构积极挖掘信贷需求，科学制定全年信贷安排，盘活存量金融资源，同时支持直接融资加快发展，保持货币信贷和融资总量合理增长。

(责编：王震、吕骞)
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