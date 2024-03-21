人民网北京3月21日电 （记者杨虞波罗）3月20日，交通运输部海事局在上海召开长三角海事监管与服务保障一体化工作推进会，公布实施首批10项海事服务支持长三角一体化高质量发展举措，并宣布智慧海事监管系统和海事通App正式上线运行。

交通运输部党组成员、副部长兼部海事局局长付绪银要求，紧扣一体化和高质量两个关键词，在更深层次上推进深化改革，在更高水平上勇当开路先锋，踔厉开创“五个一体化新格局”。一是踔厉开创一体化高质量党建引领新格局，以高质量党建引领高质量发展。二是踔厉开创一体化水上交通安全治理新格局，以高水平安全护航高质量发展。三是踔厉开创一体化海事服务发展新格局，以高水平服务保障高质量发展。四是踔厉开创一体化数据赋能新格局，以信息化数字化驱动高质量发展。五是踔厉开创一体化海事人才队伍建设新格局，以高素质专业化人才队伍支撑高质量发展。

当日，上海船舶能效管理中心正式启用，付绪银和上海市副市长张小宏为其揭牌。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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