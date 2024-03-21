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中国快递协会召开第三届第二次会员大会

2024年03月21日15:45 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者杨虞波罗）3月20日，中国快递协会第三届第二次会员大会在河北廊坊召开。会议深入贯彻落实中央经济工作会议精神和全国两会精神，听取中国快递协会2023年工作报告和财务报告，审议新增理事单位资格。

会议强调，要坚持走高质量发展之路，锚定交通强国邮政篇建设目标，充分发挥快递业在现代物流中的先进性和先导性。要持续发挥协会组织功能，推动快递业坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持在大局稳定中谋发展，在发展前进中破难题，进一步充分发挥桥梁纽带作用，凝聚行业力量，促进经济社会发展。要提升协会发展可持续性，进一步创造性开展工作，强化行业自律功能，充分发挥协会整合优势资源、促进资源共建共享的作用，推动会员企业团结一致、互惠共赢。

会议要求，要乘势而为，不断加强科技创新和科技应用，加快发展新质生产力，加速行业向高质量发展。持续深耕制造业领域，着力提升行业服务生产的能力，稳步促进产业链和供应链的韧性水平。要齐心协力，坚决贯彻落实党中央国务院的决策部署，适应社会发展与行业发展的新需要，充分发挥行业社团组织的独特优势和作用，为政府、为行业、为企业提供更加优质的服务，共同推动快递业高质量发展。

会议还颁发了快递协作发展贡献奖和好心快递小哥荣誉奖，并邀请有关专家演讲。会前召开了中国快递协会第三届第五次理事会，审议2023年度工作报告、财务报告等。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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