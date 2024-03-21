人民网北京3月21日电 （记者杨虞波罗）据中国铁路官方微信消息，3月20日23时30分，随着井口站临时增设1组道岔封锁施工命令的下达，600余名施工人员、10余台大型机械开始作业，成渝中线高铁引入重庆北站改造工程正式启动。

成渝中线高铁是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，自重庆北站起，向西经重庆市渝北区、沙坪坝区、璧山区、铜梁区、大足区，四川省资阳市、成都市，引入成都站，正线全长292公里，设计时速350公里。

重庆北站是既有特等站，主要承担着成渝高铁、遂渝铁路、兰渝铁路、襄渝铁路、渝怀铁路等干线客运业务。此次成渝中线高铁引入重庆北站工程，拟停用重庆北至井口渝怀下行线，为新建成渝中线高铁人和隧道腾出空间；同时在既有井口站内临时增设道岔，提高既有线路的运输能力。

成渝中线高铁建成运营后，成渝两地旅行时间将进一步压缩，成渝地区路网结构将更加完善极大便利沿线人民群众出行，对助力成渝地区双城经济圈建设形成西部大开发新格局具有十分重要的意义。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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