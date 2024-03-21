人民网北京3月21日电 （记者杨虞波罗）近日，随着风笛声长鸣，满载近400名旅客的Y535次列车从西安站开出，驶向耀州站。这是中国铁路西安局集团有限公司今年开行的首趟“银发庙会”主题旅游专列。

该趟“银发庙会”旅游专列的旅客以60岁以上人群为主，铁路部门根据老年旅客出行特点，优化出行、游览、打卡、就餐等出游路线，列车工作人员精心布置文化主题车厢，着力打造贴心的乘车环境，并邀请演职人员编排相关表演，重现历史场景，带来视觉盛宴。他们安排业务骨干担任乘务人员提供一站式专业引导以及点对点问询服务，让老年旅客出行无忧，开启说走就走的美好旅途。

近年来，铁路部门围绕银发经济，持续加大与老年人需求匹配的客运产品和服务供给力度，助力老年群体提升生活品质。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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