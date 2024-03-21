原标题：快手公布2023年成绩单：全年经调整净利润超百亿元 电商GMV突破万亿元规模

3月20日，快手发布2023年第四季度及全年业绩财报。财报显示，快手2023年全年总收入达1134.7亿元，同比增长20.5%。全年经调整净利润和期内利润均实现扭亏为盈，大幅超越市场一致预期，其中，经调整净利润首次超百亿达102.7亿元。

从收入贡献来看，线上营销服务（广告）、直播和其他服务（含电商）对年收入的贡献占比分别为53.1%、34.4%和12.5%。

分具体业务来看，第四季度，快手广告收入同比增长20.6%至182亿元。全年，该板块收入同比增长23%至603亿元，创下历史新高。

直播业务板块，快手坚持以优质内容为核心驱动力，第四季度收入环比提升3.4%至100亿元。供给侧，在全国多个区域深耕本地经营，公会及主播数量持续提升，截至第四季度末，平台合作的区域公会数量超1300家。

海外业务方面，快手持续聚焦核心市场区域发展策略，巴西、印尼等重点区域的日活跃用户和用户使用时长同比稳步提升。通过布局短剧、小游戏、体育等业务，海外业务板块变现能力进一步提升，全年收入达22.8亿元，同比增长近3倍。与此同时，公司2023年全年海外业务经营亏损由2022年的66亿元收窄至28亿元。

此外，第四季度快手平均月活跃用户同比增长9.4%，首次突破7亿规模，覆盖更广范围的大众市场。作为联动线上线下的普惠数字社区，快手彰显内容生态活力的同时，商业变现效率也进一步提升，快手电商全年GMV首次突破万亿规模达1.18万亿元，线上营销服务板块年收入同比增长23%至603亿元，创下历史新高。

第四季度，快手电商业务GMV保持29.3%的同比高速增长，规模达到4039亿元，带动2023年全年GMV规模超过1.18万亿，持续获取电商市场份额。得益于商城等泛货架购物场景的持续丰富，以及电商产品、玩法的升级，快手第四季度电商月均买家数再创新高，突破1.3亿。（记者 袁传玺）

(责编：董童、李源)

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