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商务部：前两月我国对外非金融类直接投资同比增长10%

2024年03月21日16:22 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者孙红丽）3月21日下午，商务部举行例行新闻发布会。发布会上，商务部新闻发言人何亚东介绍今年1至2月我国对外投资合作情况。

2024年1至2月，我国对外非金融类直接投资1496.4亿元人民币，同比增长10%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资331.8亿元人民币，同比增长0.6%。

2024年1至2月，对外承包工程完成营业额1380.6亿元人民币，同比增长9%；新签合同额1951.2亿元人民币，同比增长12.1%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额1114.2亿元人民币，同比增长9.6%；新签合同额1628.6亿元人民币，同比增长17.7%。

(责编：孙红丽、吕骞)
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