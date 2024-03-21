人民网北京3月21日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，3月21日，全国网络交易监管工作座谈会暨网络市场监管专项行动推进会在湖南长沙召开。会议深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实全国市场监管工作会议要求，总结2023年网络交易监管工作，部署2024年重点任务和网络市场监管专项行动。

会议指出，2023年市场监管部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，担当实干、迎难而上，丰富政策供给，加大执法力度，推进合规建设，加强智慧监管，抓好示范区建设，网络交易监管工作展现新作为、取得新成效。组织开展网络市场监管促发展保安全专项行动，全年查处网络违法违规案件2.7万件，有效遏制网络交易违法行为，有力维护消费者合法权益，为规范网络市场秩序、优化营商环境、推动平台经济高质量发展作出了积极贡献。

会议强调，做好2024年网络交易监管工作，要深入落实促进平台经济发展的政策措施。纵深推进网络市场监管专项行动，加强网络交易监管执法，推进法治监管、信用监管、智慧监管，提升网络交易监管能力，维护规范有序、高效便捷、安全放心的网络市场秩序。强化平台企业合规管理，落实平台企业主体责任和属地部门责任，深化网络市场监管与服务示范区创建，增信心、稳预期、激活力。坚持政治引领、提升能力水平、推进行风建设，做到严格规范公正文明执法，打造高素质专业化队伍，推动网络交易监管工作迈上新台阶，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(责编：杨曦、吕骞)

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