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今年首批六万二千吨钨矿开采总量控制指标下达 

2024年03月21日16:41 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，自然资源部近日发出通知，下达了2024年度第一批钨矿开采总量控制指标。

通知明确，今年第一批钨矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为6.2万吨，涉及内蒙古、黑龙江、浙江、安徽等15个省（自治区）。钨矿开采总量控制指标不再区分主采指标和综合利用指标。对采矿许可证登记开采主矿种为其他矿种、共伴生钨矿的矿山，查明钨资源量为大中型的，继续下达开采总量控制指标，并在分配上予以倾斜。对共伴生钨资源量为小型的，不再下达开采总量控制指标，由矿山企业向所在地省级自然资源主管部门报备钨矿产量。钨矿开采总量控制指标由省级自然资源主管部门向矿山企业分配。省级自然资源主管部门应建立指标分配及动态调整机制，使下达的指标更加契合矿山开采实际。对长期停产矿山，应扣减指标，待恢复生产时可重新分配。

通知要求，省级自然资源主管部门要组织矿山所在地市、县级自然资源主管部门与矿山企业签订开采总量指标执行责任书，明确权利、义务和违约责任，要对指标执行情况和共伴生矿综合利用情况进行一定比例的抽查，纠正瞒报、漏报产量等行为。

(责编：杨曦、吕骞)
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