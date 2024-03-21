红旗推出纯电轿车 冬季续航保持率可达到70%
3月20日，“安心驾享·红旗EH7上市发布会”在深圳市民广场举行。中国第一汽车集团有限公司总经理、党委副书记、红旗品牌运营委员会总裁刘亦功，党委常委、副总经理周治平，党委常委、副总经理梁贵友出席发布会。
主会场
发布会上，刘亦功宣布红旗新能源品牌首款战略车型“安心驾享纯电轿车”红旗EH7正式上市。
刘亦功表示，红旗品牌始终以工匠精神为基石、以产品质优为关键、以技术创新为驱动，持续满足广大用户多场景用车需求。红旗EH7集安全信赖、随心驰骋、智享健康、东方美学于一身，其搭载的低温电芯技术、量产车型行业第一的22500转/分钟电机转速等系列首发、首创技术都是一汽红旗近年来着力推进技术攻关的成果体现，必将为用户带来安心驾享的美妙出行生活。
安全信赖方面，红旗EH7通过被动安全、主动安全、电池安全三大方面卓越的技术和创新设计，为消费者提供超越期待的保障，安全水平达到最新版的中国C-NCAP与欧洲E-NCAP双五星安全标准。其中，电芯六面体绝缘技术，应用纳米级航天隔热材料，通过构建“云端安全卫士”，让每颗电芯都处于健康的工作状态。
驾驶体验方面，红旗EH7创新突破一系列行业瓶颈，搭载自研高转速电机，转速高达22500转/分钟；全车总功率455kW，0-60公里时速加速可达1.8s，80-120公里时速加速时间仅2.3s。低温电芯，冬季续航保持率可达到70%，领先行业20个百分点，工况续航820公里车型，冬季续航可超过500公里。
智享健康方面，红旗EH7搭载了自主研发的“旗偲”智能平台，保证车辆能够持续进化，不断衍生新的场景与服务；拥有宽敞的驾乘空间、超大的车顶天幕和自主研发的高品质车载音响；采用天然环保内饰材料，做到“新车0异味0甲醛”；电池辐射量低于剃须刀，达到领先级别。
东方美学方面，红旗EH7采用“自然灵动美学”设计，将中国式浪漫的含蓄、隽永体现得淋漓尽致。
发布会上，一汽红旗还特别推出“零压·安心享”计划，包括“零压四终身”服务、“零压无忧GO”权益以及“零压限时跃”产品升级三大子计划。
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