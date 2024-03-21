人民网北京3月21日电 （记者孙博洋）19日，全国糖酒会期间，为期三天的“恰如其汾——2024汾酒城市巡游计划”在成都东郊记忆4A级旅游景区举行。

恰如其汾·巴巴适市创意市集现场。受访方供图

记者了解到，今年的全国糖酒会不仅有3天的展览部分，更吸引人的是正式升级为激发成都全域经济活力的“城市节日”，通过形式多样的展城融合活动，为往来客商游客与成都市民创造丰富体验场景，全方面促进城市消费力提升的同时，也为企业创造更多消费互动场景和品牌推广机会。

汾酒首席文化专家王涛表示，汾酒城市巡游计划选择在成都开启，与四川美酒“高山流水遇知音”，背后是美酒与美酒在隔空举杯的精神共鸣，更是城市与城市在历史纵深处的神交已久。

自由式滑雪空中技巧滑雪运动员、奥运冠军徐梦桃在活动上分享了对于“工匠精神”理解。她表示，以“工匠精神”对待体育运动，就是干一行、爱一行、专一行、精一行，坚持不懈，奋发拼搏，把激情、热爱、拼搏的正能量传递给更多年轻的朋友。

在启动会后，“恰如其汾·巴巴适市创意市集”活动也拉开序幕，市集上艺术展示、手作体验、音乐演出、美味小吃等各色摊位吸引着观众和游客，此外，集市上还有汾酒的特制饮品、甜品以及文创产品和趣味互动活动，也都受到了广泛关注。

(责编：王震、吕骞)

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