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六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》

2024年03月21日18:34 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者王震）据市场监管总局网站消息，为贯彻落实党中央、国务院关于培育发展预制菜产业的决策部署，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》（以下简称《通知》），旨在强化预制菜食品安全监管，促进预制菜产业健康发展，保障人民群众食品安全。

《通知》聚焦预制菜范围、标准体系建设、食品安全监管和推进产业高质量发展4个方面。一是首次在国家层面明确预制菜范围。对预制菜原辅料、预加工工艺、贮运销售要求、食用方式、产品范围等进行了界定。同时，推广餐饮环节使用预制菜明示，保障消费者的知情权和选择权。二是推进预制菜标准体系建设。研究制定预制菜食品安全国家标准，覆盖生产加工、冷藏冷冻和冷链物流等环节，明确规范预制菜食品安全要求。推动研制预制菜术语、产品分类等质量标准。三是加强预制菜食品安全监管。督促企业严格落实主体责任，建立健全食品安全管理制度，加强风险管控，严把原料质量关，严格食品添加剂使用。要求市场监管部门严把预制菜生产许可关，加大重点环节监督检查力度，开展预制菜监督抽检和风险监测，严厉打击违法违规行为。四是统筹推进预制菜产业高质量发展。增强优质原料保障能力，保障农产品原料品质安全。提升关键技术创新研发水平，鼓励研发关键共性技术。加快先进生产工艺装备应用，提升关键工艺自动化水平和生产流通效率。积极营造良好产业发展环境，支持地方推进预制菜产业集聚区建设。

(责编：王震、吕骞)
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