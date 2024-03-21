人民网记者 乔雪峰

当前，以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革加速演进，正在赋能交通运输行业的转型发展。

“加快建设交通强国、大力发展交通运输新质生产力，要切实发挥科技创新的主导作用，以科技创新推动产业创新。”近日，交通运输部科技司副司长林强在中国电动汽车百人会论坛（2024）“车路城融合发展论坛”上表示，人工智能成为形成交通运输新质生产力的主要力量，智慧交通成为交通运输新质生产力的重要应用形态，特别是近年来大模型和生成式人工智能的涌现出前所未有的学习能力，为智慧交通发展打开了更加广阔的空间。

林强表示，下一步将充分发挥我国交通运输场景丰富、市场空间巨大、创新氛围浓厚的优势，坚持以应用促研发带产业，以大力发展智慧交通为抓手，加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋。

“邮政快递业作为国民经济战略性、基础性设施和行业，一头连着生产供给，一头连着消费需求。”国家邮政局政策法规司巡视员、副司长靳兵表示，近年来，经济社会发展对邮政快递的需求与日俱增，邮政快递对畅通国民经济大循环，助力生产制造业，供应链体系的建设，打通民生微循环，服务百姓日常生活需要，服务跨境电商，振兴乡村建设的重要作用日渐凸显。

靳兵表示，科技创新是确保邮政快递行业高速发展、高质量发展的第一动力，国家邮政局近年来紧紧围绕科技创新这条主线，组织社会力量，加大行业核心技术和产品的研发，坚持以“三智一码”，“三无”为突破点，取得显著成果。

据靳兵介绍，下一步，国家邮政局将加大人工智能等新技术的应用，在邮政相关的行业政策、法规、规划、标准上狠抓落实，进一步促进人工智能的发展，推动物流降本增效，完善现代物流体系建设，让邮政快递行业更好地为国民经济和社会发展服务。

住房城乡建设部城市建设司副司长杨宏毅表示，近年来，住房城乡建设部以实施城市更新行动为抓手，大力推进基于数字化、网络化、智能化的数字城市建设，不仅提升改造既有设施，还推进城市数字化基础设施建设，借助大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术赋能智慧城市建设，推动城市高质量发展，让科技造福人民群众。

“与此同时，汽车产业正在加速向电动化、网联化、智能化转型升级，成为我国新型城镇化进程中的重要组成部分。”杨宏毅指出，城市和汽车融合发展进入了新的阶段，一方面汽车需要城市提供感知、网络、通信、能源等各方面支撑，汽车产业的智能化发展会带动城市数字基础设施的建设。另一方面，智能网联汽车也能成为智慧城市建设的移动终端，在服务城市交通治理，开展城市安防巡检等方面发挥重要作用。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在论坛上表示，近年来，我国汽车产业基础不断强大，凭借互联网和信息领域国际领先优势，路网、通信网等基础设施优势，较早探索车路城协同发展模式，目前已形成比较完善的车路城协同生态体系，且已经从概念和试验阶段逐步迈入应用拓展和商业化落地的新阶段。“新阶段如何推进车路城协同基础设施持续性建设与应用商业化运营是亟需解决的两大核心问题。”

此外，论坛上还发布了《车路城协同体系发展模式及路径课题研究报告》，报告分析了车路城协同体系中基础设施、应用、平台、政策标准、投建运模式五部分的现状和问题，并针对每部分提出下一步发展的实施路径及发展建议，为城市车路城协同建设、汽车产业及相关行业发展提供相关指导。

(责编：王震、吕骞)

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