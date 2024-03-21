新华社北京3月21日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东21日表示，半导体产业高度全球化，经过数十年的发展，已经形成你中有我，我中有你的产业格局，这是资源禀赋、市场规律等综合作用的结果。一段时间以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，人为割裂全球半导体产业链。美方对本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠，部分条款逼迫企业弃中就美，具有明显的歧视性，严重违背了市场规律和国际经贸规则，将对全球半导体产业链造成扭曲。

在当天举行的商务部例行新闻发布会上，有记者问，美国拜登政府准备为芯片公司英特尔、三星和台积电等各提供数十亿美元的补助及贷款，协助它们在美国扩大生产，请问是否担心中国的半导体产能被替代？何亚东作出上述回应，并表示中国致力于扩大高水平对外开放，欢迎各国半导体企业来华投资合作，共同为全球半导体产业链稳定健康发展作出贡献。

针对美国商务部正在考虑将与华为有关的几家中国芯片公司加入制裁名单，何亚东在发布会上回应称，中方一贯反对将经贸科技问题政治化、武器化。最近几年，美方滥用出口管制措施，无理制裁打压中国企业，严重扰乱全球产业链供应链，损人害己。如果美方动用国家力量，在持续打压华为基础上，以所谓存在关联为由，对更多中国企业实施制裁，这将是典型的经济霸凌做法，违反国际经贸规则，损害国际经贸秩序，为国际经贸界所不齿。中方敦促美方不要采取错误做法，并将视情采取必要措施，维护中国企业合法权益。

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