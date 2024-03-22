人民网北京3月22日电 （方经纶）3月22日，农业农村部就“中国渔政亮剑”执法行动有关情况举行新闻发布会。农业农村部长江流域渔政监督管理办公室主任江开勇就长江十年禁渔相关工作答记者问。

“2024年是全面实施长江十年禁渔的第四年，也是‘十年练内功’的开局之年。”江开勇表示，今年的主要工作，首先要落实农业农村部、公安部、市场监管总局关于加强长江十年禁渔常态化执法监管的意见，进一步加强跨区域、跨部门的执法合作，完善执法平台互通、资源共享、行刑衔接等长效协作机制。充分发挥基层组织和护渔员的协助、巡护作用，进一步健全完善网格化管理体系。

其次，要落实长江退捕禁捕专班《2024年长江流域重点水域禁捕执法系列专项行动计划》，聚焦重点区域、重点人群、重点场所、重点物种，持续开展“一江两湖七河”交界水域、长江口禁捕管理区等五大联合执法行动，始终保持高压严管的态势。

春季是多数鱼类的产卵季节，同时也是非法捕捞销售食用长江野生鱼的易发高发期。

江开勇表示，近期，农业农村部先后组织了各地开展元旦、春节、两会期间的联合巡航执法行动，并且会同公安部启动了长江春季护渔区域会战，将重点打击长三角地区春季非法捕捞销售长江刀鱼、长江中上游地区“潜水电捕鱼”、长江中下游地区大马力快艇“游击”偷捕等行为，坚决防止非法捕捞出现反弹，切实维护长江禁渔秩序稳定。

(责编：方经纶、吕骞)

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