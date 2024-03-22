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金融监管总局征求意见：银团贷款应由代理行统一进行贷款发放

2024年03月22日17:12 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为进一步优化完善银团贷款业务管理和监管，推动银团贷款业务规范健康发展，国家金融监督管理总局对《银团贷款业务指引》（以下简称《指引》）进行了修订，形成了《银团贷款业务管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），现正式向社会公开征求意见。

国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，《征求意见稿》对银团贷款管理进行了更为细致的规定，针对目前银团贷款代理行设置混乱、贷款各自代理、多家转存等乱象，进一步明确了代理行职责。代理行应当具备相应的业务能力和专业人员，对结构复杂的银团贷款，可以针对不同事务设置相应的代理行，但同一事务只能设置一家代理行。同时明确，银团贷款应由代理行统一进行贷款归集、发放和回收，严禁各银团成员越过代理行直接进行贷款发放、回收。

(责编：罗知之、吕骞)
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