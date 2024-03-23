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促消费拉投资 业界多措并举推动消费品以旧换新

人民网记者 乔雪峰
2024年03月23日13:36 | 来源：人民网
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消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久的拉动力，事关保障和改善民生。

数据显示，2023年全年社会消费品零售总额超47万亿元，比上年增长7.2%，消费重新成为经济增长的主动力。

为了扩大投资和促进消费，加快经济高质量发展，“以旧换新”成为近期备受关注的热点话题之一。

中央经济工作会议提出，要推动大规模设备更新和消费品以旧换新；今年2月份召开的中央财经委员会第四次会议再次强调，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，有力促进投资和消费。

“鼓励和推动消费品以旧换新”首次出现在政府工作报告中。2024年政府工作报告提出，要培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。

近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)再次明确提出，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%。

随着一系列政策举措的出台，大规模设备更新和消费品以旧换新正逐步走向落实，加速落地。

多位专家学者认为，“以旧换新”背后，既有消费品提质升级的行业性结构转型的原因，也和满足消费者对更高品质生活的追求有关。“这将有助于提升消费者的信心，进一步促进消费市场的繁荣。”

商务部将2024年定为“消费促进年”，坚持“政策+活动”双轮驱动，焕新潮是重要活动之一。3月22日，中国家用电器服务维修协会副会长兼焕新潮工作组组长刘文杰在2024年度京津冀首场家电焕新潮活动上表示，2024年将继续加大力度开展“掀起史上更大规模的百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动，重点聚焦空调、厨电和高端，通过持续推动，实现经营模式可复制，用户所见即所得。

据GfK预测，2024年，空调新一级能效产品占比将持续提升，线上、线下销量占比分别将达到 81.6 %，83.4%，空调产品将继续围绕新风、健康、智能、集成、舒适等用户新需求不断升级和创新。

据中服协监测，消费者对健康的重视引发了对厨电餐饮的关注，厨电在厨房中的占比越来越大，高科技含量、最新产品、套系化、嵌入式成为潮流，成为焕新潮主流群体。

刘文杰表示，在房地产市场低迷的背景下，厨房电器行业也面临着需求减少、竞争加剧的挑战。老旧厨房升级改造，厨电产品更新的需求将进一步增长。长期来看，旧厨房改造、产品更新将显著影响厨电市场未来需求。

据中服协预判，未来，随着城镇化进程的加快和农村地区基础设施逐步完善，厨房电器产品的保有率还将继续提升。与此同时，随着我国居民消费理念的升级，对厨房电器产品的需求不仅仅局限于基本功能的满足，更注重产品的品质、外观和体验。

(责编：方经纶、吕骞)
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