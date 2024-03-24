活动现场。人民网记者 闫妍摄

人民网北京3月24日电 （记者闫妍）3月22日，由国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司指导、中国营养保健食品协会主办的“绽放小蓝花，公益千万家”系列主题科普宣传活动在北京举行。与会嘉宾齐聚一堂，围绕以“小蓝花”为专属标志的特殊医学用途配方食品（以下简称特医食品）的科学认知、临床应用、科普宣传等内容进行了深入探讨和交流。

国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司相关负责人表示，2023年底，国家市场监督管理总局修订发布《特殊医学用途配方食品注册管理办法》，在进一步严格注册管理、保护消费者权益的基础上，鼓励产品研发创新，更好满足临床营养需求。进一步加强原料管理，细化各类氨基酸原料的使用范围、质量规格、生产原料及工艺、检验方法等要求，从源头保障终产品质量安全。截至目前，共批准175个特医食品注册，其中，特医婴儿配方食品49个、全营养和非全营养配方食品125个、特定全营养配方食品1个。

北京市市场监督管理局特殊食品处干部宋子玉表示，北京市市场监督管理局将进一步推进高水平监管、全面优化服务，维护首都良好的特医食品市场秩序，保障特医食品安全。同时，充分发挥北京优势，建立政府、行业协会搭台，科研机构参与，企业共享的平台模式；将特医领域的科研成果及时转化，形成生产力，大力推动特医食品产业高质量发展。

北京协和医院临床营养科副主任陈伟表示，特医食品是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配置而成的配方食品。特医食品为病患的疾病治疗、康复、机体功能维持等发挥重要营养支持作用。

中国营养保健食品协会特殊医学用途配方食品分会主任委员顾欣鑫表示，目前，特医食品的需求和供给尚不平衡，作为生产企业，不仅要关注产品高质量研发，还要考虑特医食品上市后进入医疗机构或社区医院的路径问题。她呼吁社会广泛关注特医食品，以应对“银发经济”带来的挑战。

活动由中国营养保健食品协会执行副会长厉梁秋主持。此外，活动现场发布了“小蓝花”系列公益手册及宣传海报，北京市海淀区花园路社区卫生服务中心主任李寒等嘉宾还分享了老年人健康管理等内容。

(责编：申佳平、吕骞)

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