人民网记者 王震

“开放是当代中国的鲜明标识。中国政府致力于优化营商环境，为外资企业投资经营提供服务保障。”

3月22日、23日两天，商务部部长王文涛先后密集会见了苹果公司首席执行官库克、高通公司总裁兼首席执行官安蒙等十余位外资企业负责人，就企业在华发展等议题进行交流。

“苹果公司将继续致力于在华长期发展，持续加大对中国供应链、研发和销售的投入。”“高通期待美中两国政府为双方企业投资经营创造稳定预期与良好环境。”……交流中，外资企业纷纷表达了对中国发展、投资中国的信心和期待。

外商投资是参与中国式现代化建设、推动中国经济与世界经济共同繁荣发展的重要力量。

开年以来，从中央到地方不断出招“稳外资”“优环境”， 3月19日，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》（以下简称《行动方案》），聚焦扩大市场准入、加大政策力度、优化公平竞争环境、畅通创新要素流动、完善国内规制，部署24项具体举措。与此同时，这些政策“组合拳”正加速落地、推进。

——今年制造业领域外资准入限制将“清零”。

今年的政府工作报告提出，继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施。

3月14日，商务部在例行新闻发布会上表示，将会同相关部门抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制“清零”。

最新数据显示，今年1-2月新设外资企业数高达7160家，同比增长34.9%，为近5年来最高水平。

——国际航班持续恢复，便利商务人员往来。

3月20日，中国国际航空发布消息，3月31日起，国航美国航线将每周新增3班。

国办发布的《行动方案》提出，便利国际商务人员往来，推动北京、上海、广州等重点航空枢纽的国际航班数量加快恢复。公开报道显示，目前国航、东航、南航、海航、川航、和厦航，均已提交了中美客运航班最新的增班计划。

——“走出去”招商和“请进来”招商相结合。

《行动方案》提出开展“投资中国”重点投资促进活动，向境外投资者全方位展现我国优质营商环境和投资机遇。

今年，商务部将在境内外举办20多场精品活动，还将在各地举办“进博会走进地方”、地方主题推介等系列活动，赴欧美日韩和中东地区进行推介。

各地也在加快推出相关政策举措。比如：上海提出，将继续加大“走出去”招商工作力度，进一步吸引外国投资者来沪发展；浙江提出，要以超常规力度招引“大好高”和专精特新外资项目，力争实际使用外资200亿美元以上。

——推进“丝路电商”合作，提升跨境贸易便利化水平。

今年1-2月，我国与30个“丝路电商”伙伴国电商国际合作持续推进，上海、广西、陕西等发挥区位优势，举办“东盟电商主题周”“桂品出海”“中欧班列年货节”等特色活动，促进国内外电商市场对接。

围绕持续提升跨境贸易便利化水平，3月21日，海关总署牵头部署在北京、天津、上海、重庆等20个城市集中开展专项行动，提出提升进出口全链条货物通关效能、助力国际物流大通道建设等举措。

(责编：王震、吕骞)

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